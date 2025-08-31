Invima advierte sobre falsificación de medicamento muy consumido: muchos lo usan para la 'llenura'

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) encendió las alarmas luego de que se detectara la circulación de uno de los medicamentos más utilizados en Colombia, mismo que estaría siendo falsificado.

La entidad señaló que el producto fraudulento corresponde a “Sal de Frutas Lua Plus Lote 0M8663 V DIC 26, el cual no hace parte del laboratorio autorizado, por lo que representa un serio riesgo para la salud de sus consumidores.

El hallazgo se produjo tras una denuncia de la ciudadanía, la cual permitió confirmar con el laboratorio titular del registro sanitario, Tecnofar TQ S.A.S., que se trataba de una imitación. Según el informe, la apariencia del sobre no coincide con los estándares de diseño, tampoco con la herramienta de sellado original ni con la tipografía oficial.

Sal de Frutas Lua falso Foto: Invima

Medicamento falsificado pone en riesgo la salud

El Invima señaló que cualquier unidad con ese número de lote y fecha de vencimiento es falso, es decir, que no brinda ninguna garantía de calidad, seguridad ni eficacia, pues realmente se desconoce su composición, así como las condiciones con las que fue fabricado y almacenado.

“Se considera fraudulento, no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores”, recalcó el instituto en su comunicado oficial.

El problema es aún mayor, pues se trata de un producto que se comercializa por canales difíciles de rastrear, como tiendas minoristas, páginas de internet, redes sociales e incluso por WhatsApp. Por esta razón, la entidad solicitó a los consumidores tener cuidado a la hora de comprar medicamentos y verificar siempre que cuenten con el registro sanitario vigente.

Lote de Sal de Frutas Lua falsificado Foto: Invima

Por su parte, si alguien ha tenido contacto o consumido este producto falso, se recomienda suspender su uso de inmediato y reportar urgentemente el punto de venta, distribuidor o canal por el que se esté comercializando.

Para quienes hayan sufrido algún evento adverso asociado al consumo de este medicamento, la entidad habilitó un canal de reporte a través del correo invimafv@invima.gov.co o mediante el enlace disponible en su página oficial.



Cómo identificar el medicamento original

El producto original es la “Sal de Frutas Lua Plus”, que cuenta con el registro sanitario INVIMA 2023-0013340-R2, vigente y autorizado para su fabricación y comercialización. Cualquier presentación que no cumpla con estas características debe considerarse sospechosa.

Las autoridades recuerdan que la falsificación de medicamentos no solo engaña al consumidor, sino que pone en riesgo su salud e incluso su vida. Por eso, insisten en adquirir siempre este tipo de productos en farmacias o droguerías reconocidas.