Invima frena estos productos de belleza por riesgos en aplicaciones inyectables

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria tras identificar que la empresa Inversiones MNDS S.A.S., titular de varias Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO), está promoviendo y comercializando productos cosméticos para uso inyectable, una práctica que no está autorizada y representa un riesgo para la salud.

Las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) realizadas por el Invima evidenciaron que estos productos, registrados como cosméticos de uso tópico, son promocionados para ser administrados de manera intradérmica con supuestos fines estéticos o terapéuticos, como aumento de glúteos, reducción de grasa localizada, mejora del sueño, reducción del estrés y otros efectos no permitidos.

Como resultado de estas investigaciones, el Invima suspendió la comercialización de siete productos amparados en diferentes NSO, entre ellos el ácido ascórbico o vitamina C, troponina cardíaca, que es una proteína específica del músculo cardíaco , GLN (el aminoácido más abundante en el tejido muscular humano ), DIAMOND y FISIOME 1, los cuales eran promocionados para usos inyectables no autorizados como sueroterapia, mesoterapia e intradérmico para diversas finalidades estéticas y de salud.

Invima suspende comercialización de productos cosméticos por uso inyectable ilegal

La autoridad sanitaria enfatiza que los cosméticos no están diseñados para efectos terapéuticos o sistémicos, por lo que cualquier uso inyectable puede generar riesgos graves para quienes los consumen.

El Invima hizo un llamado urgente a la ciudadanía para no permitir la aplicación inyectable de cosméticos, monitorear cualquier reacción adversa en caso de haberlos recibido, y reportar estas prácticas irregulares a través de los canales oficiales.

Además, recomendó verificar la Notificación Sanitaria Obligatoria de los productos antes de su uso a través de su portal web y abstenerse de utilizar cosméticos que prometan efectos sobre el sistema inmune, adelgazamiento, equilibrio hormonal o tratamientos de enfermedades.

Asimismo, las Secretarías de Salud de todo el país deben realizar inspecciones a establecimientos que promocionen productos inyectables, difundir la alerta sanitaria en medios locales, monitorear los efectos adversos y orientar a la población para que denuncie cualquier irregularidad.

Por su parte, los establecimientos, distribuidores y comercializadores deben abstenerse de promocionar productos para usos no autorizados, bajo riesgo de sanciones y medidas sanitarias.