Blu Radio  / Salud  / Invima ordena dejar de usar este medicamento para la próstata: no le va a aumentar la lívido

Invima ordena dejar de usar este medicamento para la próstata: no le va a aumentar la lívido

El Invima reportó en un comunicado la advertencia por este medicamento, asegurando su ilegalidad y prohibiendo su comercialización.

Invima ordena dejar de usar este medicamento para la próstata: no le va a aumentar la lívido
Alerta por medicamento fraudulento para la próstata
Foto: Generada por Imafe Fx
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 02:21 p. m.

El Invima lanzó un nuevo comunicado exponiendo una marca fraudulenta de comercialización de medicamentos que no cumple con el registro y que, además, podría ser peligrosa posterior a su consumo.

Se trata del medicamento vendido como PROSTALIVIO, de marca SerNatura, que promete aumentar el deseo sexual, desinflamar la próstata, prevenir del cáncer y ayudar en el control de esfínteres. Pese a que el Invima cuenta con unos criterios específicos para la legalización y distribución de productos farmacéuticos en el país, muchos de ellos se siguen distribuyendo sin una autorización y comercializados por distintas plataformas en internet.

Su consumo no solo representa un riesgo debido a que no está avalado, sino que puede generar problemas graves de salud tras su ingesta continua.

PROSTALIVIO
Comercialización fraudulenta de medicamento para la próstata
Foto: Invima

Esto podría pasar si consume PROSTALIVIO

Según especificó el Invima, el consumo de este producto puede ocasionar:

  • Elevación de la circulación sanguínea, palpitaciones altas, enfermedades cardiacas, nerviosismo, ansiedad y temblores.
  • Problemas de insomnio, pesadillas y fatiga.
  • Riesgo potencial de retención de líquidos, edema localizado o generalizado.
  • Daños en órganos como el corazón, riñones y el hígado.
PROSTALIVIO (otra presentación)
Medicamento fraudulento para la próstata
Foto: Invima

"Absténgase de adquirir el producto con nombre PROSTALIVIO de marca SerNatura, el cual no se encuentra amparado bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente", aseveró el Invima en su comunicado.

Además, también recordó que todas las dudas respecto a los productos farmacéuticos se pueden consultar en la página web del Invima e invita a realizar las denuncias correspondientes en caso de encontrar algún medicamento o producto que no cumpla con el registro.

También advirtió que, desde los programas institucionales de Farmacovigilancia, se debe realizar la búsqueda activa para la detección de reacciones adversas que involucren los productos que no cuenten con el registro y notificar al Invima para su revisión.

