Joven de 17 años sufrió un dolor menstrual y pensó que era normal: el diagnóstico fue devastador

Lo que parecía ser un episodio común de su ciclo menstrual terminó convirtiéndose en una emergencia médica que cambió por completo la vida de Shakira Gorman, una adolescente de 17 años residente en Banbury, Inglaterra. Durante dos días, la joven soportó un sangrado intenso que atribuyó a su periodo, sin imaginar que su cuerpo estaba enviando señales de una condición extremadamente grave.

Según relataron sus familiares, Shakira era una joven activa, saludable y sin antecedentes médicos relevantes. Sin embargo, su estado empeoró de forma repentina: empezó a sentir dificultad para respirar y perdió sensibilidad en brazos y manos. Alarmados por la situación, sus familiares llamaron a una ambulancia que la trasladó inicialmente a un centro médico local.

De acuerdo con su cuñada, Chelsea Coles, los médicos enfrentaron grandes dificultades para identificar qué ocurría. “Le hicieron múltiples exámenes y no encontraban una causa clara. Cuatro horas después tuvieron que remitirla de urgencia al Hospital John Radcliffe”, explicó. Esa misma noche, el dolor en el pecho y en todo el cuerpo se volvió insoportable, por lo que fue necesario sedarla para realizarle estudios más complejos.

El diagnóstico llegó al día siguiente y fue devastador: Shakira había sufrido un accidente cerebrovascular espinal, una condición extremadamente poco común, especialmente en personas tan jóvenes. Un coágulo había bloqueado el flujo sanguíneo hacia su médula espinal, provocándole una parálisis casi total. De inmediato, fue ingresada a cuidados intensivos y conectada a un respirador, donde permaneció durante 15 días.



Shakira Gorman. Foto: Redes sociales

Actualmente, la adolescente continúa bajo tratamiento con anticoagulantes, aunque los médicos aún no pueden determinar si logrará una recuperación completa. “El único síntoma previo que tenía era un leve dolor en el hombro y la espalda. Incluso el personal médico estaba desconcertado, porque este tipo de derrame es prácticamente inaudito en adolescentes”, señaló su cuñada.

Según la organización Brain & Spine Foundation, los accidentes cerebrovasculares espinales representan apenas el 1,25 % de todos los derrames, lo que hace aún más excepcional el caso de Shakira. Hoy, la joven no puede hablar y se comunica con su familia mediante una pizarra y lectura de labios. Apenas logra mover algunos dedos y no tiene fuerza suficiente para usar su teléfono.

El caso ha generado conmoción entre especialistas y familiares, quienes insisten en la importancia de prestar atención a síntomas inusuales, incluso cuando parecen comunes. Para la familia de Shakira, lo ocurrido es un llamado urgente a no subestimar ninguna señal del cuerpo, por más cotidiana que parezca.