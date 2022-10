Jóvenes entre 18 y 29 años sufren efectos en la salud mental en cuarentena: estudio

Con el apoyo del Imperial College of London, Profamilia realizó un estudio entre el 8 y el 20 de abril para conocer si los colombianos están sufriendo efectos en la salud mental en medio de la cuarentena.

De los 3.549 encuestados de 18 ciudades del país, entre ellas 5 ciudades con alta circulación del virus como Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y Medellín, el 75% reveló tener afectaciones en su salud mental por el aislamiento.

Entre los hallazgos, el estudio concluyó que los jóvenes entre los 18 y 29 años de edad son el grupo más afectado durante la cuarentena.

Juan Carlos Rivillas, director de investigaciones de Profamilia, explicó que los menores de 29 años de edad están preocupados por su futuro.

“Los adultos jóvenes que no tienen ahorros, que están preocupados por el futuro de sus estudios, cabeza de hogar y que ganan menos de un millón de pesos al mes, son las personas que más las medidas para el control del virus está afectando”, explicó Rivillas.

Según el estudio, “el 75% que asegura haber tenido alguna afectación mental durante la cuarentena, el 54 % dice haberse sentido nervioso, el 53% cansado, el 46% impaciente y el 34% ha sentido rabia o ira por el aislamiento”.

Los encuestados fueron divididos en tres grupos:

- “Los que sufren”: corresponde al 26% del total de la muestra y en su mayoría está compuesto por mujeres (73%) menores de 29 años y por personas que reciben ingresos familiares inferiores a 2 millones de pesos. De acuerdo al estudio, 3 de cada 4 personas de este grupo han sufrido problemas de ansiedad y depresión.

- “Los que resisten": equivale al 34% del total de la muestra y está compuesto en su mayoría por hombres menores de 39 años a los que se les ha hecho difícil acoger las medidas de autoaislamiento, pero que aun así las han acatado. El 12% de estas personas han dado señales de nerviosismo, ansiedad o depresión.

- “Los que aceptan”: son cerca al 40% del total de los encuestados. En su mayoría son personas mayores de 49 años que no sienten el virus como algo cercano a ellos y tienen buenos ingresos, por lo cual las medidas no les afectan en su forma de vivir. Si bien este grupo poblacional presentó alteraciones emocionales, no alcanzó niveles considerables.

Ante el panorama y el aumento en los casos de violencia intrafamiliar, Profamilia realizó una alianza con la Fundación Santo Domingo para operar la plataforma www.porquequieroestarbien.com en la cual los colombianos podrán recibir atención psicológica o de salud sexual y reproductiva de forma gratuita.

Los expertos de la Fundación Santo Domingo y Profamilia están disponibles en el portal y a través de la línea 300 912 5231 y el chat de WhatsApp 320 616 2424.

Allí brindan atención y apoyo en cuatro ejes: violencia física o psicológica, autocuidado, manejo de emociones, resolución de conflictos y salud sexual reproductiva.