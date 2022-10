La dura lección, para los colombianos, que deja la tragedia italiana por coronavirus

El Dr. Massimo Medda es director del departamento de Hemodinámica en la clínica Santambrogio en Milán donde hay más de 30 pacientes con Covid-19. BLU Radio conversó con el especialista acerca de dramática situación que afronta Italia, especialmente la región de Lombardía.

Medda contó el drama que se vive en Milán. Aunque su labor no es directamente tratar pacientes con coronavirus, sí vive de cerca la situación.

Publicidad

“Actualmente la mortalidad global en Italia está estimada en un 3,5%, esto significa que desde hace una semana se presentan 350 muertes por día en respecto a 1500 pacientes recuperados y alrededor de 25.000 personas infectadas”, afirmó.

Este jueves, la nueva cifra era de más de 3.405 muertos.

Una colombiana en Milán

BLU Radio también conversó con Diana Calle, quien lleva poco más de seis años en Lombardía, Italia.

Publicidad

La colombiana habló de la difícil situación que afronta ahora esa región y toda Italia por la emergencia del coronavirus. Antes, narró, se podía salir con un permiso normal, escrito, donde las personas podrían señalar que iban a visitar a un familiar o a comprar alimentos. Ahora, refiere, se hace una declaración juramentada donde en caso de que la persona mienta tras haber estado en contacto con una persona en contagio puede afrontar de 10 a 12 años de prisión según la ley italiana.

“El estilo de vida en este país ha cambiado. El 80% de las personas, italianos y extranjeros, estamos trabajando desde la casa. Me conecto todas las mañanas virtualmente en mi oficina. Estoy haciendo cursos online porque como todos saben no podemos ni siquiera visitar a alguien. Las medidas son muy estrictas. Si sales, debes declarar que no has estado en contacto con alguien contagiado. Si mientes, las penas pueden llegar a 12 años de prisión”, contó.

Publicidad

Calle hizo un llamado a las empresas en Colombia, a raíz de lo que vive en Europa, para que se priorice la vida de los trabajadores.

“No podemos permitir que la gente siga exponiéndose sin necesidad. La situación en Italia nos deja una lección”, afirmó.