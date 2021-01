La moringa y otros remedios caseros ni han sido probados ni funcionan contra el COVID-19: expertos

José Millán Oñate, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología (Acin), habló en Mañanas BLU sobre el consumo de medicamentos o productos naturales no formulados por especialistas, de los que se asegura sin sustento científico que son efectivos para el coronavirus.

"Nada sirve. Se han realizado múltiples estudios, todos bajo el contexto del método científico y desafortunadamente hasta el momento no tenemos ningún medicamento ni ninguna sustancia que nos pueda ayudar a la prevención del COVID-19", indicó el especialista.

"No ayudan a evitar la infección ni en disminuir la severidad del COVID-19", añadió.

En concreto, Millán se refirió a la moringa y a la ivermectina, que se convirtieron en el eje de publicaciones en redes sociales en las que se da por cierta su efectividad contra el coronavirus.

"La moringa no tiene ningún papel en contra del COVID-19. Lo que pasa es que la mayoría de las infecciones de coronavirus son leves o moderadas y se resuelven con manejo asintomático", indicó.

"A veces creemos que si utilizamos moringa o tal cosa, nos va a ayudar, pero resulta que es la evolución natural de una infección por COVID-19", agregó.

"La moringa y los remedios caseros no han sido probados y no tienen ningún papel en la lucha contra el COVID-19", complementó.

De acuerdo con Oñate, también es falso que el antiparasitario ivermectina ayude a superar la enfermedad. El especialista dijo que la polémica se abrió por un estudio que tuvo origen en Australia.

"Para que esto sea efectivo en el ser humano se necesitan dosis muy grandes que pueden ser tóxicas. En esta ola del uso de la ivermectina salieron muchos trabajos con resultados muy controvertidos", declaró.

El presidente de la Acin hizo un llamado a la sensatez para no usar medicamentos que no están probados. Al mismo tiempo, dijo que el uso indiscriminado de remedios naturales o medicamentos alopáticos, no recetados o mal prescritos, podrían ser contraproducentes.

Escuche a José Millán Oñate, presidente de la Acin, en entrevista con Mañanas BLU: