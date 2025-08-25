La SAE entregó Drogas La Rebaja y 880 establecimientos al Gobierno

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) oficializó este lunes, 25 de agosto, la entrega de 880 establecimientos de Drogas La Rebaja al Ministerio de Salud y Protección Social, consolidando un proceso que se inició en mayo de 2024 cuando las acciones del Grupo Empresarial Drogas La Rebaja pasaron a ser administradas por esta cartera.

La transferencia, realizada en destinación definitiva y a título gratuito, incluye no solo los locales comerciales, sino también la marca, los activos y los registros mercantiles. Con este paso, el Gobierno busca convertir a la reconocida cadena de droguerías en un actor estratégico de distribución de medicamentos en todo el país, con especial énfasis en las zonas rurales y apartadas.

“Estamos haciendo la entrega definitiva de Drogas La Rebaja, junto con locales comerciales destinados al fortalecimiento del sistema de salud. Para nosotros, como Sociedad de Activos Especiales, es un gran apoyo a una prioridad del Gobierno del Cambio: garantizar la salud de los colombianos”, señaló Amelia Pérez, presidenta de la SAE.

Drogas La Rebaja. Foto: Google Maps

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó que el proceso culmina tras meses de trabajo jurídico y administrativo. “Después de un trabajo riguroso hemos completado la entrega oficial de Drogas La Rebaja: la marca, los activos, los registros mercantiles y los establecimientos. Este es un paso clave para que, a través de las EPS, estas farmacias se conviertan en agentes farmacéuticos”, afirmó.

Drogas La Rebaja fue fundada en los años setenta en Cali por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali y llegó a convertirse en uno de los mayores activos de ese grupo narcotraficante. En 2016, tras un extenso proceso judicial, se declaró la extinción de dominio sobre las sociedades vinculadas a los Rodríguez Orejuela, pasando desde entonces a ser administradas por el Estado. La SAE asumió la tarea de proteger y mantener en funcionamiento este conglomerado, mientras se definía su futuro.

En abril de 2024, la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) intervino a la Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios (Copservir Ltda), encargada hasta entonces de administrar Drogas La Rebaja. El organismo advirtió sobre irregularidades en asambleas, contratos sin autorización judicial y deficiencias en los reportes financieros.

Con la firma del acta de entrega, el Ministerio de Salud asume ahora la gestión administrativa, jurídica, financiera y logística de Drogas La Rebaja. El reto, según el propio ministro Jaramillo, es transformar la cadena en un instrumento público para mejorar el acceso a medicamentos, sobre todo en regiones donde históricamente la oferta ha sido insuficiente.