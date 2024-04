Las millonarias pérdidas de EPS Compensar que llevaron a pedir su liquidación a SuperSalud

"Si no podemos atender a los usuarios, nos toca dar un paso al costado", aseguró Carlos Mauricio Vásquez, director general de Compensar, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, luego de que laEPS pidiera de manera voluntaria su liquidación a la Superintendencia Nacional de Salud, alegando que atraviesan una “compleja situación financiera” que afecta “considerablemente la viabilidad y sostenibilidad del programa”.

“Desafortunadamente este año se ha desbordado el consumo en aspectos financieros. Desde que empezó esta discusión de la reforma de la salud ya teníamos medido el límite que podíamos aguantar antes de poder hacer esa solicitud. Como la ley lo establece, la única forma de una EPS de poder salir es pidiendo a la Superintendencia la liquidación del programa, en este caso el de salud”, aseguró.

Ante la inquietud de muchos usuarios sobre qué pasará con la caja de compensación, Carlos Mauricio Vásquez aseguró que la caja de compensación cuenta con otros recursos que no se mezclan con los de salud.

“Nosotros en el año 2021, fruto de la pandemia, perdimos 139.000 millones de pesos, en el 2022, fruto de la salida de la pandemia, volvemos a tener esto de pérdida. El año pasado tuvimos un control muy importante de recursos, que nos permite perder menos, pero seguimos perdiendo. En el 2023, perdimos 30.000 millones de pesos, que es una cifra insignificante para la situación tan difícil en que estamos. Pero este año estamos con unas pérdidas mensuales de ese mismo valor, alrededor de 30.000 millones de pesos perdiendo”, aseguró Vásquez.

Por esa razón, aseguró que la EPS Compensar no puede esperar a junio ni a diciembre para llegar a una cifra que no sea capaz de manejar. “Por eso, responsablemente como administradores, tenemos que dar un paso al costado para no afectar a la caja de compensación”, dijo.

Además, afirmó que el crecimiento en general de los costos de la operación de la EPS, combinados con los ingresos que no crecen al mismo ritmo, llevaron a que tuvieran ese desequilibrio. Por otro lado, le dio un parte de tranquilidad a los usuarios y aseguró que la entidad seguirá operando y cumpliendo con sus obligaciones hasta que se surta el proceso de liquidación.