Atención: EPS Compensar pidió su liquidación a la SuperSalud

Este viernes, 5 de abril, la EPS Compensar pidió de manera voluntaria su liquidación a la Superintendencia Nacional de Salud, alegando que atraviesan una “compleja situación financiera” que afecta “considerablemente la viabilidad y sostenibilidad del programa”, al igual que otras entidades prestadoras de salud del país,como Sanitas y Nueva EPS, intervenidas en los últimos días.

A través de un comunicado, Compensar indicó que, luego de más de 30 años prestando servicio a millones de colombianos, solicitó aprobación para retirarse de “manera total y voluntaria” del Sistema de Seguridad Social en Salud.

En la misma carta, en la que destacan cinco puntos fundamentales, recalcaron que seguirán atendiendo a los usuarios de “la mejor forma posible” hasta el último momento en que estén bajo su régimen de servicio y hasta que sean designados a otra EPS.

“En un firme compromiso con su red de prestadores y proveedores de servicios de salud, a quienes siempre ha respondido (…) Compensar EPS presentará en los próximos días ante la Superintendencia Nacional de Salud, el respectivo cronograma de conciliación de cuentas, teniendo claro que a la fecha la entidad tiene paz y salvo del pareto de su red de prestación hasta diciembre de 2022, por lo cual la liquidación contemplaría casi en su totalidad solo la operación del 2023”, explica el comunicado.

Actualmente, Compensar cuenta con más de 1.700 colaboradores, 3.800 IPS y 7.800 profesionales de la salud para atender a millones de usuarios afiliados, los cuales tendrán que ser trasferidos a otras EPS del país en medio de la crisis del sistema, pues cabe recordar que las deudas que tienen varias de estas entidades ha provocado la intervención por parte de la SuperSalud.

Justamente, elsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, respondió en Blu Radio a las acusaciones que han surgido por estas drásticas decisiones y aseguró que “es irresponsable decir que es gestionada por el Gobierno”.

“El Gobierno ha girado, ha cumplido. Este Gobierno subió a la UPC más que lo han hecho gobiernos anteriores con un porcentaje superior. Si reconocemos que el sistema viene fallando históricamente, pues también hay que darle un conocimiento al Gobierno nacional que está intentando hacer algo que, precisamente, los estados financieros de aseguradores que hoy no les permiten cumplir las normas técnicas o las normas de habilitación financiera, era algo que se les iba a retirar mediante reforma de la salud que precisamente ellos no permitieron que el Congreso mejor el Congreso de la República no permitió”, precisó en Mañanas Blu.

Este es el comunicado de EPS Compensar: