Las seis enfermedades transmisibles que Bogotá busca eliminar con apoyo de la OPS antes de 2030

Bogotá firmó, junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una declaración de intención para acelerar la eliminación de seis enfermedades transmisibles priorizadas en la ciudad.

El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien explicó que la alianza busca fortalecer una política de salud pública con énfasis en la prevención, el diagnóstico temprano, la vigilancia epidemiológica y el trabajo con las comunidades.

Las enfermedades incluidas en esta estrategia son tuberculosis, lepra o enfermedad de Hansen, sífilis congénita, transmisión materno-infantil del VIH, sarampión y rubéola, y rabia humana transmitida por perros. El Plan Distrital de Aceleración establece como horizonte el año 2030.

La eliminación no significa necesariamente que una enfermedad desaparezca por completo del mundo. De acuerdo con el documento técnico de la Secretaría Distrital de Salud, para la OPS y la OMS se trata de reducir de manera sostenida la incidencia, la mortalidad o la transmisión de un evento hasta niveles en los que deje de constituir un problema de salud pública.



Hoy Bogotá da un paso clave para avanzar hacia una salud pública más equitativa, cercana y preventiva.



Junto a Ana Rivière, de la @opsoms, formalizamos una declaración de intención para acelerar la eliminación de 6 enfermedades transmisibles: tuberculosis, lepra, sífilis… pic.twitter.com/7I2L8uscJP — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 1, 2026

Por eso, el plan plantea combinar las acciones médicas con medidas de prevención, vigilancia y atención de los factores sociales que pueden favorecer la transmisión.

Publicidad

La Secretaría de Salud, por su parte, dice que condiciones como la pobreza, el hacinamiento, la movilidad humana, las desigualdades de género, el empleo precario y las dificultades para acceder a los servicios pueden influir en la persistencia de estas enfermedades.

El enfoque también busca priorizar a poblaciones que históricamente han enfrentado mayores barreras de acceso, entre ellas personas privadas de la libertad, población de bajos ingresos, migrantes y otros grupos en situación de exclusión.

El plan contempla fortalecer la vigilancia epidemiológica para detectar tempranamente casos y posibles cadenas de transmisión, además de mejorar las capacidades de laboratorio y garantizar diagnósticos oportunos.

Publicidad

También plantea reforzar la atención primaria en los territorios mediante búsqueda activa de casos, verificación de esquemas de vacunación, identificación temprana de síntomas y vigilancia comunitaria.

Así está el panorama de estas enfermedades en Bogotá

De acuerdo con la Secretaría de Salud, Bogotá parte de situaciones epidemiológicas distintas. En el caso de la tuberculosis, en 2025 fueron notificados en la ciudad 1.479 casos de esta enfermedad en todas sus formas, mientras que la incidencia de tuberculosis sensible llegó a 17,1 casos por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas de los últimos cinco años.

Para la sífilis congénita, aunque se ha registrado una reducción sostenida, todavía existe una brecha frente a la meta de eliminación de la OPS. La incidencia pasó de 3,01 casos por cada 1.000 nacidos vivos más muertes fetales en 2021 a 1,42 en 2025, pero el objetivo internacional es estar por debajo de 0,5.

En cuanto al sarampión, Bogotá no registró casos confirmados recientes y en 2024 tuvo una incidencia de cero. Sin embargo, el plan advierte sobre el riesgo de reintroducción por casos importados y por coberturas de vacunación que no alcanzan de manera uniforme el 95 % recomendado.

Mientras que en el caso de la rabia humana transmitida por perros, la ciudad lleva más de tres décadas sin registrar casos autóctonos, entre 2020 y 2025 tampoco registró casos endémicos de rabia humana o animal.

Sin embargo, mantiene un número elevado de agresiones por animales potencialmente transmisores, por lo que el plan plantea sostener la vacunación de perros y gatos, la vigilancia y la capacidad de respuesta.

Publicidad

Uno de los principales elementos de la estrategia es que la eliminación de estas enfermedades no dependerá exclusivamente del sector salud.

El documento plantea una gobernanza intersectorial en la que participen diferentes entidades del Distrito para intervenir asuntos relacionados con vivienda, pobreza, movilidad, educación, ambiente, protección social y otras condiciones que inciden en el riesgo de transmisión.

Entre las propuestas está la creación de una Mesa Distrital Intersectorial para la Eliminación, con participación de entidades públicas, sectores académicos y representantes comunitarios, que tendría funciones de coordinación, seguimiento, financiación y evaluación.