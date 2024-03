Liga Contra la Epilepsia preocupada por escasez de medicamentos: los niños, los más afectados

La escasez de medicamentos se ha convertido en un grave problema en el país. Según la doctora Laura Guio, directora de la Fundación Liga Central Contra la Epilepsia, quien se conectó a Mañanas Blu, con Néstor Morales, han habido dificultades en la importación y entrega de los medicamentos, lo que ha ocasionado retrasos en su disponibilidad para los pacientes. Aproximadamente 350.000 a 500.000 de colombianos pueden llegar a sufrir de epilepsia.

"Hemos tenido problemas con atrasos del Invima en las autorizaciones de los medicamentos por parte del Invima que, como todos sabemos, tuvimos directores temporales por más de un año y eso atrasó todos los procesos de las autorizaciones de la misma para los medicamentos. Y también estamos teniendo problemas de entrega como tal las medicaciones a los pacientes por toda esta situación que todos conocemos de dificultades en el sistema de salud, en donde lamentablemente no tienen quienes dispensan las medicaciones, medicaciones suficientes para todos los pacientes, o se retrasan las entregas y estos medicamentos son medicamentos de uso crónico que con que falte una o dos dosis de la medicación, el paciente ya puede presentar una recaída en la enfermedad", agregó la doctora,

La falta de medicamentos para la epilepsia es especialmente preocupante para los niños que dependen de ellos. Según estudios estadísticos, citados por la doctora, entre un 2 % y 7 % de la población infantil en Colombia sufre de epilepsia. La suspensión abrupta de la medicación puede llevar a complicaciones graves, como el estatus epiléptico, una crisis de epilepsia que no se detiene por sí misma y puede durar varios minutos, poniendo en riesgo la vida del paciente.

"Algunos laboratorios han enviado cartas diciendo que tienen dificultades para importar o conseguir la materia prima por diferentes razones. Desde la pandemia hay dificultades en la importación o la llegada al país de muchos de estos medicamentos. Es decir, algunos de estos laboratorios tienen que esperar tres o cuatro meses a que el pedido llegue a Colombia y muchas veces no piden suficiente. Entonces, claro, no se pide el suficiente, se acaba antes de tiempo y hasta que llegue la siguiente oleada de medicaciones es prolongado", indicó frente a las razón de la escasez de medicamentos.

La solución a esta escasez de medicamentos es un problema complejo. La doctora Guio menciona que depende de farmacéuticas internacionales que parecen haber perdido interés en proveer los medicamentos al país. Además, no existe un control adecuado sobre las entidades encargadas de dispensar los medicamentos, lo que ha llevado a casos de desabastecimiento y dificultades logísticas.

El Ministerio de Salud tiene una mesa de seguimiento para el desabastecimiento de medicamentos, pero hasta ahora no se ha encontrado una solución efectiva. Ante esta situación, los especialistas en epilepsia se ven en una posición complicada. En casos en los que no se encuentran los medicamentos necesarios, se pueden hacer cambios en el esquema de tratamiento, pero esto conlleva riesgos y no garantiza una respuesta adecuada.

"No hay sustitutos, ese es el problema. Digamos que hay combinaciones de medicamentos que funcionan para cada paciente. En dado caso de que de verdad no exista una medicación, hay que hacer un cambio de esquema de tratamiento. Pero mientras se cambia el medicamento y uno nuevo vuelve a funcionar, pueden pasar dos o tres semanas hasta que se estabilice. Entonces hay un riesgo muy grande de que recaigan en crisis o que hagan complicaciones graves. Si se llega a suspender de un día para otro, el medicamento puede hacer complicaciones graves, como una cosa que se llama un estatus epiléptico, que es una crisis de epilepsia que no para sola, que puede durar muchísimos minutos, 30 a 40 minutos, que muchas veces pueden llevar al paciente a fallecer o a tener un daño neurológico", puntualizó.

