Lo que hay detrás de los presuntos paseos de muerte de ambulancias por tema SOAT

El presidente del gremio de las aseguradoras, el exministro Jorge Humberto Botero, analizó en los micrófonos de Blu Radio las denuncias según las cuales las ambulancias se están aliando para trasladar a los accidentados a hospitales donde les dan comisión, pese a que tengan un centro médico más cerca. (Lea también: Desangre del SOAT: Se destapa el paseo de la muerte de las ambulancias )

Publicidad

“Defraudan a las aseguradoras, pero más importante es que nos defraudan a todos los colombianos, porque son los aportes que realizamos como suscriptores del SOAT los que sustentan esta modalidad tan importante de cobertura de la seguridad social de accidentes de tránsito”, manifestó Botero.

Sin embargo, enfatizó en que “las ambulancias son la punta del Iceberg”.

Publicidad

“Cuando llega un paciente que es víctima de un accidente de tránsito, la atención debe ser inmediata tenga o no SOAT y sea cualquiera la compañía aseguradora. Después, esa institución que presta los servicios cobra sin que tenga el asegurador modo de objetar la cuantía de lo que se reclama”, explicó.

Publicidad

Dijo que por tal motivo han surgido clínicas especializadas en SOAT. “Eso no pasa en ningún lugar del mundo porque el SOAT no es una especialidad médica, podría haber clínicas de fracturas pero hay clínicas que han prosperado y se anuncian como clínicas especializadas en SOAT”.

Sobre la actividad ilegal que estarían cometiendo las ambulancias, el presidente del gremio aseguró que las IPS defraudadoras recompensan “extraordinariamente bien” a las ambulancias que les llevan los pacientes.

Publicidad

“Porque es un gran negocio, hágale muy poco, hágale nada, hay 18 millones de pesos que hay que agotar. Eso es lo que genera el mercado terrible de los pacientes dentro de las distintas ambulancias”, lamentó.

Publicidad

Según la ley, las ambulancias tienen prohibido recibir ese tipo de comisiones, pues solo podrían cobrar los costos del transporte con cargo al SOAT, de un límite de $279.000.

Finalmente, propuso que los conductores y paramédicos de ambulancia no deberían tener la autonomía sobre a dónde llevar al paciente, sino que debería ser una decisión que tome una central.

Publicidad

Jorge Humberto Botero confirmó que están buscando soluciones junto con el Ministerio de Salud para evitar el fraude.

Publicidad

“Hay dos maneras fundamentales, a parte de las sanciones ejemplarizantes que debería adoptar la Superintendencia de Salud, son las que hemos venido discutiendo con el Ministerio. Uno, tan pronto ocurra el accidente y a más tardar 24 horas después, el asegurador que emitió la póliza debe tener un conocimiento de que el paciente llegó a un centro hospitalario. La segunda, habilítenos para mandar auditores”, finalizó.

–La respuesta de las ambulancias

Publicidad

El vocero de las ambulancias Henry Jair aseguró que las protestas frente a varios medios de comunicación en la noche del lunes no se dieron por las denuncias en su contra sino porque varios conductores fueron víctimas de amenazas y agresiones en las calles.

Publicidad

Además, aseguró que por ser ambulancias particulares, lo que hacen es llevarlos a clínicas particulares, pues no los demoran en recibir el paciente.

“Trasladamos pacientes a clínicas particulares para que no se encamillen las ambulancias, ¿qué es encamillarlas? En una clínica particular dejamos un paciente y lo reciben máximo una hora después, si vamos a un hospital nos tienen ahí entre 4 y 8 horas para recibir el paciente”, narró.

Publicidad

Según Jair, nunca reciben comisión por trasladar pacientes a determinadas clínicas.

Publicidad

Jair también advirtió que las ambulancias privadas de Bogotá no laborarán este viernes para demostrar que la ciudad necesita de sus servicios.

–La contraparte: un paciente de SOAT

Publicidad

Damián Rodríguez se contactó con Blu Radio para contar su caso.

Publicidad

“Tuve un accidente de tránsito hace unas dos semanas, estaba a dos o tres minutos de la Clínica San Rafael, un vehículo me estrelló por detrás, se pidió la ambulancia, llegó una privada y me informaron que lo mejor que había en ortopedia en Bogotá era Medical Proinfo. Allá me tuvieron unas 10 horas y no me hicieron nada”, narró el hombre.

Incluso, dijo que al salir de la clínica le dijeron que “la radiografía que le hicimos demuestra que usted no tiene absolutamente nada” pese a que nunca le hicieron una radiografía.