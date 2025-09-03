Los beneficios ocultos del orégano para la salud: grandes propiedades medicinales

El orégano es mucho más que un condimento habitual en la cocina. Detrás de su aroma intenso y su característico sabor se esconde una planta con un amplio valor medicinal, utilizada desde la antigüedad como remedio natural.

Su nombre significa “la alegría de la montaña” y, según expertos en nutrición, contiene antioxidantes, vitaminas y compuestos activos que pueden aportar grandes beneficios al organismo.

A diferencia de otras hierbas, su sabor se potencia al secarse, aunque pierde propiedades si se somete a cocciones prolongadas. Por eso, lo recomendable es añadirlo al final de la preparación de los alimentos para conservar al máximo su esencia.

El orégano contiene proteínas, hierro, calcio, potasio, magnesio, entre otros. Foto: Unsplash

Una fuente de nutrientes esenciales

De acuerdo con la Fundación Española de Nutrición (FEN), el orégano contiene proteínas, hierro, calcio, potasio, magnesio, zinc, fósforo, vitamina A y niacina.

Además, es rico en timol y carvacrol, dos compuestos que le otorgan propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias.



Beneficios del orégano para la salud

Antiinflamatorio natural: gracias al beta-cariofilina, puede aliviar inflamaciones y prevenir problemas como la osteoporosis.

gracias al beta-cariofilina, puede aliviar inflamaciones y prevenir problemas como la osteoporosis. Propiedades carminativas: facilita la expulsión de gases y alivia molestias digestivas.

facilita la expulsión de gases y alivia molestias digestivas. Antioxidante: ayuda a bloquear los radicales libres que aceleran el envejecimiento celular.

ayuda a bloquear los radicales libres que aceleran el envejecimiento celular. Diurético: favorece la eliminación de líquidos retenidos y toxinas del organismo.

favorece la eliminación de líquidos retenidos y toxinas del organismo. Antibacteriano: combate bacterias como la salmonella o el E. coli, relacionadas con intoxicaciones alimentarias.

combate bacterias como la salmonella o el E. coli, relacionadas con intoxicaciones alimentarias. Expectorante: contribuye a reducir la tos y aliviar afecciones respiratorias.

contribuye a reducir la tos y aliviar afecciones respiratorias. Aliado para la digestión y el corazón

El orégano también es valorado en la medicina natural por su capacidad para estimular la secreción de bilis en el hígado. Esto ayuda a descomponer las grasas, favoreciendo una digestión más ligera y evitando la indigestión.

Gracias a su contenido en antioxidantes y ácidos grasos Omega 3, contribuye a mantener niveles de colesterol equilibrados y a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.



Beneficios adicionales poco conocidos

Más allá de sus efectos digestivos y cardiovasculares, esta hierba aromática puede ser útil en otros aspectos de la salud:



Alivio de cólicos menstruales: masticar hojas frescas ayuda a disminuir el dolor durante la menstruación.

masticar hojas frescas ayuda a disminuir el dolor durante la menstruación. Cuidado de la piel: aplicado de forma tópica, favorece la cicatrización de heridas y puede tratar llagas, urticarias o brotes de acné.

aplicado de forma tópica, favorece la cicatrización de heridas y puede tratar llagas, urticarias o brotes de acné. Apoyo respiratorio: sus flavonoides despejan bronquios y vías respiratorias, resultando útil en casos de gripes o resfriados.

Aunque suele verse solo como un condimento en pizzas, pastas y guisos, el orégano esconde propiedades medicinales que lo convierten en una de las hierbas más completas para la salud.

Integrarlo en la dieta diaria o utilizarlo en infusiones, aceites y preparaciones naturales puede marcar una diferencia en el bienestar general.