Los controvertidos precios que propone el Gobierno para cobrar servicios de salud

En toda una controversia en redes sociales se convirtió la publicación delborrador del decreto que establece un manual tarifario por parte del Ministerio de Salud. Y todo por los valores que, de acuerdo con el Ejecutivo, se pretenden implementar para cada uno de los procedimientos médicos que se les hacen a los usuarios.

Entre las perlas que llamaron la atención del texto de 297 páginas se destaca que una cita de control sería pagada en apenas $10.370, mientras que una con especialista en $42.161. Esto luego de hacer la conversión de los valores que aparecen en UVB, Unidad de Valor Básico.

Por su parte, una punción lumbar se tendría que hacer por solo $18.000, mientras que una mastectomía reconstructiva, que es un procedimiento costoso y complejo, solo sería reconocida al profesional de la salud en $387.000 por parte del Estado.

“El borrador del manual tarifario es absolutamente precarizante y va a generar una migración de médicos hacia afuera de Colombia puede aprender de Reino Unido, lo que pasa cuando se precariza el trabajo en salud: todos se van y cualquier sistema, por bueno que sea, colapsa”, comentó una usuaria en X, Camila Pantoja, especialista en Salud Pública, que incluso se atrevió a comparar el manual con los precios de un spa de uñas, al indicar que saldría más caro ir al salón de belleza que al médico.

A su vez, la senadora Paloma Valencia entregó su opinión de este asunto y señaló medidas a su juicio ridículas, como si paciente operado necesita recuperación en cuidados intensivos menos de 24 horas pagan la mitad de la tarifa. “Como si el valor de ocupar una cama variara por el origen de la necesidad”, afirmó.

Fue tal la inconformidad que generó este borrador de decreto, que la exministra de Salud, Carolina Corcho, reconoció que el documento tiene errores, una de las razones por las que fue retirado de la plataforma en la que había sido habilitado para comentarios de los colombianos.

“Apreciados colegas, he leído partes del documento borrador que ha rotado como manual tarifario, tiene evidentes errores y desfases. No obstante, fue retirado ayer mismo por el Ministerio de Salud, que a mi juicio debe explicar al país por qué se publicó dicho documento y por qué se retira”, indicó la extitular de la cartera.

En su pronunciamiento, Corcho hizo una invitación a los colombianos a la calma, y a evitar -según ella- la “desinformación y el pánico” que generó la divulgación del manual tarifario que estaría en mente del Gobierno.

“No está vigente legalmente en este momento ni el documento borrador, ni un nuevo manual tarifario que vulnere el ejercicio profesional de la salud y la sostenibilidad de los prestadores”, destacó la exfuncionaria, que recalcó en la importancia del documento, pero que debe expedirse en su concepto “con el más amplio consenso posible y el soporte técnico y de evidencia”.

Por su parte, Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia, mencionó en Mañanas Blu sobre la posición de este gremio frente al nuevo manual tarifario de servicios médicos en el país y dijo que las “IPS no podrán prestar los servicios porque no pueden prestar los servicios a pérdida y los profesionales de salud no podrán prestar los servicios que deben prestar”.

“Nadie puede trabajar en condiciones de pérdida o en condiciones injustas para su trabajo, de tal manera que los que van a sufrir con eso son los pacientes que van a ver desmejorada sus condiciones de atención de salud. Los que van a pagar son los pacientes”. mencionó.