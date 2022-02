Los niños perdieron motivación para manifestar sus sentimientos tras la pandemia: experta

Los problemas de salud mental aumentaron de manera notable en las aulas de clase. Antes en un salón de 30 estudiantes, entre 6 o 7 de ellos tenían problemas de salud mental , ahora, el promedio indica que son 20. Esto se debe a que, los niños perdieron motivación para resolver conflictos que se presentan en el día a día, aseguró la psicóloga María Alejandra Sierra en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire.

“Los niños están pidiendo que los escuchemos, siempre lo han hecho, pero ahora más (…) Antes los padres estábamos más al pendiente de cómo se relacionaban en el colegio. Ahora, ellos mismo deben identificar cómo resolver esos conflictos y ver con que herramientas cuentan para eso. Este es un llamado a prestarle atención a la salud mental”, explicó la experta.

Alejandra enfatizó que el rol en estos casos por parte de las instituciones es vital. “Necesitamos abrir espacios donde los podamos escuchar y a la mínima situación que nos llame a esa banderita roja para actuar”, dijo. Además, la incomodad y falta de motivación viene ligado directamente a esa falta de confianza para poder decir lo que siente por miedo al rechazo o a la opinión general.

La invitación por parte de ella es que los padres no tengan miedo de pedir ayuda. “No duden en levantar la mano, para ser papá no existe un manual, contamos con profesionales que pueden ayudarnos y a veces la culpabilidad nos lleva a no tomar decisiones inmediatas. Si veo que algo no está bien es buscar ayuda”, mencionó.