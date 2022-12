¿Los padres brindan información de métodos anticonceptivos a sus hijos?

La falta de diálogo entre padres e hijos sobre métodos anticonceptivos incrementa el desconocimiento sobre el tema y el riesgo de que los jóvenes de hoy en día queden en estado de embarazo o contraigan algún tipo de enfermedad de transmisión sexual.

En ocasiones el sexo y la sexualidad se convierten en un gran misterio dentro de la familia. Sin embargo, el principal reto de los padres es poder romper esa barrera con sus hijos e informarlos del tema.

¿Los padres se preparan para hablar del tema?

Según la ginecóloga Esperanza Orozco el tema sigue siendo un tabú y cada vez son menos los padres que se acercan a un profesional para consultar cómo orientar a sus hijos sobre los métodos anticonceptivos que pueden utilizar una vez inicien su vida sexual.

“Podría contar con los dedos de mi mano las veces que algún papá o alguna mamá ha venido solo a asesorarse sobre la manera en que pueden abordar el tema con sus hijos y saber cómo brindarles todas las posibilidades de anticoncepción”, indicó Orozco, quien a su vez afirmó que la mayoría de las consultas que recibe ya son de adolescentes que se enteran que han tenido un embarazo o alguna enfermedad de algún tipo.

“Tengo al menos 36 pacientes semanales en la consulta y no me preguntan sobre planificación ni preconcepción y tampoco me piden información sobre el tema de promoción y prevención”, manifestó la ginecóloga Esperanza Orozco.

La promiscuidad, el mayor temor de padres que impide el diálogo con sus hijos.

El psicólogo Freddy Cantillo indicó que el miedo a que los jóvenes se vuelven activos sexualmente más rápido o promiscuos, es la razón principal por la cual los padres no se animan a hablar este tipo de temas con sus hijos. Sin embargo, el profesional aseguró que los adultos deben entender que sus hijos tienen un sin número de canales por los que reciben todo tipo de información.

“Ellos están viviendo en otro mundo, en otra etapa, están siendo asediados por la sexualidad y la cibersexualidad”, ratificó Cantillo.

Por su parte, la psicóloga Sandra Valega indicó que este sigue siendo un tema tabú en la sociedad y que “pareciera que no es un tema superado” ya que “en las propias instituciones se reservan hablar mucho del tema”.