Mal uso de tapabocas puede llevar coronavirus a personas sanas: infectólogos

La Asociación Colombiana de Infectología, ACIN, emitió una carta abierta para alcaldes, gobernadores y comunidad en general en donde advierte, con preocupación, que no es correcto ordenar como medida preventiva a la comunidad el uso generalizado y obligatorio del tapabocas, pues es contrario a la evidencia científica.

“Los tapabocas en personas sanas tienen riesgo de convertirse en reservorio de contacto continuo con las manos del portador, expandiendo el virus, por lo que la medida no solo resulta ineficaz sino riesgosa”, señala el comunicado de la ACIN.

Publicidad

El gremio de expertos en infecciones dice además que el uso inadecuado de este elemento “incrementa el contagio porque las personas se tocan la cara constantemente y contaminan el tapabocas”.

Señalan además que “estos elementos de protección sean usados de manera responsable en los casos realmente necesarios”.

Vea aquí: A finales de abril tendríamos 270.000 contagios de coronavirus en Colombia: Rosselli

Dichos casos son de personas que tienen gripa o tosen constantemente, para controlar la expulsión de mucosas y saliva. También alertan por el uso indebido de guantes: “su uso en escenarios no clínicos (supermercados, transporte, etc.) genera contaminación cruzada porque la persona nunca hace higiene de manos y contamina todo a su alrededor”.

¿Cómo usarlo entonces?

Publicidad

- Cambiarlo a diario. Usar un mismo tapabocas por varios días es un grave error.

- No tocarlo. Mientras lo tenga puesto, no se toque la cara ni el tapabocas.

- Bote los guantes con regularidad. No más de mediodía.

- Lávese las manos. Es la clave de todo, mantener las manos completamente limpia en todo momento.

Publicidad