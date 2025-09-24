Marca austriaca de cosméticos veganos y sostenibles llega a Colombia para revolucionar el mercado

La marca austriaca Ringana, reconocida por su filosofía “Fresh” y su compromiso con la cosmética fresca, vegana y sostenible, ha celebrado oficialmente su llegada al mercado colombiano.

Este hito se marcó con un evento de lanzamiento exclusivo en el que se detalló la trayectoria de la compañía y se presentó su completa gama de productos. La entrada a Colombia representa un movimiento estratégico significativo para la empresa, que busca consolidar su posición en la región.

El evento contó con la presencia central del cofundador y CEO de Ringana, Andreas Wilfinger, quien enfatizó tanto la importancia de la incursión en el país como los valores fundamentales de la marca, centrados en la más alta calidad de sus productos y un compromiso irrestricto con el medio ambiente. Acompañando al fundador, la experta en belleza Ximena Rodríguez se encargó de la presentación detallada de cada producto y sus respectivos activos naturales.

La decisión de ingresar a Colombia se inscribe dentro de los ambiciosos planes de crecimiento de la compañía, buscando replicar el éxito alcanzado a lo largo de casi 30 años en el continente europeo.



En palabras textuales de su CEO, Andreas Wilfinger, la expansión hacia el mercado colombiano es fundamental para el futuro de la marca:

"Para Ringana, la entrada al mercado colombiano representa otro hito significativo. Este mercado es crucial para llegar a más países de Latinoamérica en el futuro. Para lograr este objetivo, Ringana implementará su estrategia de crecimiento con un equipo local, que estará completamente dedicado al crecimiento sostenible de la marca. Para nosotros, Colombia era el siguiente paso de nuestros planes de expansión. Estamos encantados de poder continuar nuestra historia de éxito en esta parte del mundo, después de casi 30 años de desarrollo en Europa,” comentó Andreas Wilfinger.



Pureza, potencia y alta concentración

Su filosofía se centra en elaborar productos con el mínimo impacto ambiental, garantizando el bienestar óptimo de la piel. Esto se logra mediante la formulación con activos completamente libres de aditivos, químicos, aceites minerales y microplásticos. La marca prioriza el uso de sustancias activas naturales de alta calidad, asegurando que todos los productos sean veganos y completamente libres de experimentación animal.

La pureza de los ingredientes es una máxima innegociable. Cada producto se distingue por una concentración extrema de sustancias activas, utilizando exclusivamente materias primas certificadas de máxima calidad. Entre los ingredientes clave destacados en sus formulaciones de belleza se encuentran antioxidantes de renombre como la astaxantina, el extracto de pino marítimo, el extracto de té verde y el honokiol.

El éxito de la cosmética fresca se traduce en cifras sólidas. Tan solo en el año 2024, la empresa reportó una facturación que superó los 246 millones de dólares.

La expansión de RINGANA en Colombia está alineada con su misión global de proveer productos éticos, puros y sostenibles a todos los públicos. Con su ingreso al mercado latinoamericano, la empresa reafirma su búsqueda de hacer un aporte significativo y útil al bienestar de la humanidad y del planeta.