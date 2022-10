Más de 200 personas mueren a diario en sus casas en Nueva York: Mark Levine

La situación por cuenta del coronavirus en Nueva York es cada vez más delicada. La cantidad de personas infectadas y fallecidas por esta pandemia ya generan alarma entre las autoridades.

Según las más recientes cifras, esa ciudad norteamericana ya superó los 800 muertos diarios.

En BLU Radio hablamos con el concejal Mark Levine, presidente del Comité de Salud

en Nueva York quien sostuvo que la situación es grave.

“Esto ha sido algo que nunca hemos experimentado ni visto. Todos los hospitales se han convertido en intensivos, pacientes que no estén muy graves no pueden ser cuidados en hospitales”, indicó.

“Si no tiene problemas pulmonares lo los pueden atender. Muchos hay aún están en casa y se calcula que más de 200 ciudadanos están muriendo diariamente en sus hogares”, precisó.

Levine aseguró que muchas de estas personas pudieron haber contraído el coronavirus, pero que no alcanzaron a recibir a tiempo el resultado del examen.

“Ellos no están en la cuenta oficial de víctimas, porque si el fallecido no tuvo un examen confirmado antes de morir no está en la cuenta oficial. Cuando se habla de 600 – 700 muertos por día, es una cifra que puede ascender si se cuentan a los que fallecen en casa”, sostuvo.

“La cuestión es que solo los que están muy graves pueden entrar al hospital y hay gente en casa que quizá no ha tenido atención médica y han caído muy rápido”, añadió.

