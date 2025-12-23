PetroSantander denunció penalmente posible atentado contra gasoducto en Barrancabermeja

La empresa PetroSantander instauró una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto atentado contra el gasoducto Payoa–Terminal Galán, luego de la explosión registrada en la madrugada del 16 de diciembre en zona rural de Barrancabermeja, Santander.

De acuerdo con la compañía, tras culminar las investigaciones técnicas y operativas, así como los análisis de expertos antiexplosivos, se determinó que: “el daño a la infraestructura no fue causado por una sobrepresión del sistema, sino por la detonación de un artefacto explosivo de gran poder, que habría sido ubicado debajo del ducto, en la base que soporta la tubería”, dice el comunicado.

PetroSantander explicó que los registros de presión del gasoducto se mantuvieron dentro de los rangos normales de operación antes del incidente, lo que permitió descartar fallas técnicas. Además, señaló que los informes fueron compartidos con su socio Ecopetrol y respaldan la hipótesis de una fuerza externa como causa del evento.

Con base en estos conceptos especializados, la empresa presentó la denuncia ante la Fiscalía Seccional Barrancabermeja por los delitos de terrorismo y daño en bien ajeno, y advirtió que este tipo de acciones representan un riesgo grave para la comunidad, el medio ambiente y la infraestructura energética del país.



Finalmente, PetroSantander informó que la emergencia fue atendida en coordinación con las autoridades locales, que se realizaron las reparaciones necesarias y que el gasoducto ya se encuentra operando con normalidad, mientras avanzan las investigaciones judiciales.

A través de su cuenta en X la USO escribió: “Desde la USO rechazamos el atentado que sufrió la infraestructura petrolera de la empresa PretroSantander y exigimos a las autoridades una investigación exhaustiva que permita aclarar lo sucedido (…)”.

