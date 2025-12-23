En vivo
Santanderes  / PetroSantander denunció penalmente posible atentado contra gasoducto en Barrancabermeja

PetroSantander denunció penalmente posible atentado contra gasoducto en Barrancabermeja

La USO rechazó el posible ataque contra el tramo del gasoducto en zona rural de Barrancabermeja.

