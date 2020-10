“Me encuentro perfectamente”: voluntario de vacuna que se contagió de COVID-19

Joan Pons, el enfermero español vacunado contra el COVID-19 y quien dio positivo para el virus, contó en Mañanas BLU su experiencia. “Me encuentro perfectamente”, aseguró el voluntario.

“Lo único que tuve el miércoles de la semana pasada, fue una congestión nasal. Me desperté con la nariz muy tapada. Fue por eso que la Universidad de Oxford que me pidió hacer un hisopado, porque perdí el olfato. No podía oler nada”, contó Joan Pons.

“Yo creo que eso ha sido por los anticuerpos. La vacuna impide que el virus entre y empiece a atacar”, añadió Pons.

Escuche a Joan Pons en entrevista con Mañanas BLU: