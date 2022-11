Me tomaron fotos para identificarme: médico caleño denuncia amenazas de muerte

Un médico general que trabaja para una clínica del centro de Cali denunció que fue amenazado de muerte por familiares de un paciente que murió en la unidad de cuidados intensivos donde presta sus servicios.

Se trata de Alexander García, quien asegura que le tomaron fotos, lo intimidaron y además tuvo que intervenir para evitar una agresión contra una auxiliar de enfermería.

“La persona me preguntó mi nombre y me tomó una foto, argumentando que es para identificarme porque me va a matar, y se va caminando mientras hace señas de cómo me mataría”, indicó García.

El médico afirmó que lo señalaron injustamente de hacer parte de un supuesto cartel del coronavirus.

Ante esto, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, pidió solidaridad para los trabajadores médicos que se enfrentan a la pandemia.

“Debemos valorar el trabajo de cada uno de los profesionales del sector salud, el aporte que están haciendo en estos momentos, y que tengamos confianza en el criterio médico”, señaló la funcionaria.

El caso del médico Alexander García ya fue denunciando ante la Fiscalía General de la Nación.

Cabe resaltar que el galeno precisó que la persona fallecida no había muerto por causas relacionadas al COVID-19.