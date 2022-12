Médico lleva más de 53 días con COVID-19 en Barranquilla

Fiebre, escalofríos, dolor en el cuerpo y malestar general experimentó el médico Iván Manjarrés después de haber tenido contacto con un paciente que no manifestó estar contagiado de COVID-19.

El barranquillero decidió someterse a una prueba que confirmó la presencia del coronavirus en su cuerpo y, aunque los síntomas desaparecieron después de dos semanas, las tres muestras consecutivas que le han tomado para confirmar su recuperación han arrojado resultados positivos, lo que significa que 53 días después, el galeno de 61 años aún tiene el virus en su organismo.

Basado en su experiencia con la enfermedad, el doctor Manjarrés afirmó que las autoridades en salud deberían reevaluar la posibilidad de practicar segundas pruebas a los pacientes con COVID-19.

“Estos pacientes se comenta que ya son completamente asintomáticos, que no son infectantes, es decir, que no podemos transmitir la infección y que tampoco podemos reactivarla, eso es lo que dicen los estudios científicos. Pero ojo mis amigos, esta es una enfermedad nueva, nosotros no estamos con el pleno conocimiento de ella y todavía sigue siendo un acertijo y una incógnita para el gremio médico”, expresó.

Por fortuna, el profesional de la salud, con más de 35 años de experiencia en el área de urgencias y en medicina familiar, no padece ninguna enfermedad de base y actualmente, con la actitud positiva que lo ha mantenido en buenas condicionas, continúa laborando desde casa, atendiendo consultas virtuales de manera particular.