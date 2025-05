Menopausia y perimenopausia: la etapa de la vida que exige más información y menos vergüenza

A pesar de que millones de mujeres atraviesan cada año la perimenopausia y la menopausia , hablar de los cambios físicos, emocionales y sexuales que trae esta etapa sigue siendo, para muchas, un tema silenciado. La falta de información y el peso cultural de la vergüenza a cambios los físicos han contribuido a que esta transición natural se viva en soledad, rodeada de desinformación e incluso con culpa.

Según la sexóloga Valeria De Botas, “la sexualidad no se apaga con la menopausia. Cambia, sí, pero sigue siendo una parte esencial del bienestar de la mujer”. En una conversación con Alexandra Pumarejo, ambas coincidieron en que es urgente desmitificar la idea de que la vida sexual termina con la última menstruación .

Perimenopausia y menopausia: ¿en qué se diferencian?

La perimenopausia es el periodo de transición que puede durar varios años antes de que llegue la menopausia. Durante esta fase, los niveles hormonales comienzan a fluctuar y aparecen síntomas como ciclos irregulares, sofocos, insomnio, irritabilidad, cambios de humor y en muchos casos, alteraciones en la vida sexual como la sequedad vaginal y la disminución del deseo.

Por su parte, la menopausia se define como el momento en que ha pasado un año completo sin menstruación. Es el fin de la etapa reproductiva, pero no del placer, ni del erotismo.

¿Por qué es importante hablar sobre esto?

No es solo un tema médico. La experiencia de la perimenopausia y la menopausia impacta directamente en la autoestima, la vida de pareja y la salud emocional de las mujeres. Como cuenta Emilia, una de las tantas mujeres que atraviesa por esta etapa, “tienes que esforzarte para hacer cosas que antes te encantaban. Sientes que ya no eres tú”.

Este cambio puede llevar a que muchas mujeres se retraigan de la intimidad por dolor, incomodidad o vergüenza, lo que puede generar distancia con sus parejas y una profunda desconexión consigo mismas.

Claves para una vida sexual plena en esta etapa

Valeria De Botas plantea estrategias claras para recuperar el placer y reconectar con el cuerpo:



Hablar sin miedo: abrir la conversación con la pareja sobre los cambios y necesidades es fundamental. Lubricantes e hidratantes: son herramientas clave para combatir la resequedad y mejorar la experiencia sexual. Exploración personal: la masturbación, el uso de vibradores y el reconocimiento del propio cuerpo son formas válidas y saludables de cultivar el deseo. Erotismo sin presión: cambiar el enfoque del sexo de una obligación a un ritual placentero, con tiempo, juego y conexión emocional.

“Las mujeres no tenemos fecha de caducidad. El deseo no desaparece, se transforma. Lo importante es no rendirse ante la idea de que ya no merecemos placer”.

Una nueva narrativa para una nueva etapa

Lejos de ser una etapa de pérdida, la menopausia puede convertirse en un punto de inflexión para redescubrir el cuerpo, priorizar el bienestar y vivir una sexualidad libre de estigmas