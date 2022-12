Millonaria multa a Coomeva por no garantizar reemplazo de cadera a adulto mayor

La EPS Coomeva deberá responder a una multa por 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir más de 877 millones de pesos, impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud, luego de que descubriera que no garantizaron la realización de una cirugía de reemplazo total de cadera que requería un paciente de 78 años.

Lea acá también: Clínica León XIII de Medellín, en alerta roja por deudas y retrasos de Coomeva

Publicidad

Según se indicó, en enero de 2018, la entidad autorizó realizar el procedimiento quirúrgico, pero aún con eso, la cirugía no se realizó. El paciente, con elementos de prueba, puso una queja e incluso una tutela que falló a su favor en julio del año pasado, pero ni con eso, la EPS cumplió, y al contrario, el procedimiento se siguió dilatando.

Llegó el mes de noviembre, once meses después de haber sido autorizado el reemplazo de la cadera del adulto mayor, y tampoco. Pero en el momento en que Coomeva fue requerida por la Supersalud, el argumento fue que tenían problemas de carácter administrativo con las IPS habilitadas que podrían practicar el procedimiento.

“La EPS investigada no garantizó la realización oportuna del procedimiento quirúrgico requerido por el usuario, quien es sujeto de protección especial por ser un usuario de la tercera edad. Además, se abstuvo de dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Cali y no atendió de manera oportuna en este caso los requerimientos de la Entidad, sobre este particular”, explicó el delegado de procesos de administrativos de la Superintendencia de Salud, Andrés Evelio Mora.

Publicidad