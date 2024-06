Ministro de Salud en moción de censura: ‘Este debate es improcedente; no tengo por qué responder”

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se defendió este lunes en la Cámara de Representantes por la implementación del nuevo modelo de atención en salud de los maestros.

Durante su intervención, Jaramillo calificó de improcedente la discusión y argumentó que, debido a errores en el acta de citación, no debía responder a las acusaciones. Según el acta 03 de 2024, sólo 18 de los 187 representantes firmaron el documento, lo que no cumple con el 10 % requerido por la norma.

El ministro explicó que la implementación del nuevo modelo de salud para los maestros no es responsabilidad suya, sino del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y de la Fiduprevisora. Jaramillo también se refirió a los audios filtrados de reuniones con directivos de Fiduprevisora, afirmando que en ningún momento cometió un delito-

Reconoció que pudo haber hecho comentarios fuera de tono, pero insistió en que no hubo ninguna actividad delictiva de su parte

Publicidad

“Yo considero que es totalmente improcedente la citación que ustedes me hicieron. Teniendo en cuenta que no cumple con las dos condiciones de la Ley 5 de 1992: la primera no fue citada por la décima parte de los miembros de la Cámara y la segunda no corresponde a las funciones propias del cargo ministerial, y tiene una falsa motivación. Por tal razón se viola el debido proceso”, aseguró el ministro Jaramillo.

Tras sus declaraciones, el ministro decidió no responder el cuestionario preparado por la Cámara de Representantes, pues en su concepto el debate no se puede desarrollar por ser improcedente.

Publicidad

Frente a eso, varios representantes se manifestaron en contra de la posición del ministro, entre ellos el representante de Centro Democrático, Andrés Forero, quien calificó de activista a Jaramillo.

"Guillermo Alfonso Jaramillo irrespeta al congreso y no responde la moción de censura sobre el desastre que él y el resto del gobierno generaron con el nuevo sistema de salud de los maestros. El que calla otorga… Es increíble que tras tantos escándalos este activista siga siendo ministro", aseguró.