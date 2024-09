Ministro del Interior sobre reforma a la salud: “Se escuchó a todos los sectores”

Senadoras como Nadia Blel, quien es la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, y del partido Conservador, mostraron descontento con esta decisión, pues considera que fue a escondidas y sin llegar a acuerdos.

“Nuevamente el Gobierno nacional decide presentar una reforma de espaldas al país, sin atender la voz ni concertar con pacientes, expertos, gremios y la academia que en distintos escenarios, han expresado, como lo hemos hecho desde el partido Conservador, las graves preocupaciones frente a esta reforma", indicó la congresista.

De acuerdo con Blel, la posible aprobación de la proposición generaría problemas en el propósito de garantizar el acceso al sistema de salud.

"Si al Gobierno en realidad le interesara la salud de los colombianos, se preocupara por resolver los problemas del sistema que requieren su atención inmediata como el cálculo adecuado de la UPC, presupuestos máximos y el giro a prestadores por parte de EPS liquidadas e intervenidas”, agregó la senadora a través de sus redes sociales.

Por su parte, la representante Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde, también dio a conocer sus reparos.

“Este no fue el acuerdo que ustedes hicieron con nuestra bancada hace un par semanas. Se supone que íbamos a tener mesas técnicas para proponer y concertar. Una vez más, el gobierno falta a su palabra y burla su promesa de diálogo nacional. Tenaz”, expresó la congresista en su cuenta de X.

Por su parte, el ministro Cristo se pronunció ante los reclamos y le respondió a Blel. El titular de la carrera del Interior afirmó que, desde el 20 de julio y durante casi dos meses, se escuchó a todos los sectores; es decir, a asociaciones de pacientes, gremios, EPS, academia y todas las bancadas.

“Hay acuerdos en muchos de los temas y diferencias en otros, como es natural. El Congreso es el escenario indicado para la discusión y la decisión democrática de una iniciativa que es bien distinta a la primera que radicó el Gobierno y se puede seguir ajustando. Ojalá se permita el debate para concertar una buena ley que es urgente para el país”, recalcó Cristo en la misma red social.

Con ello, insistió en las mejoras que se le han hecho al actual texto y reiteró que hay múltiples cambios y modificaciones respecto al anterior.

Cabe destacar que las críticas también se han centrado en que el articulado de la reforma sería el mismo que ser presentó en la legislatura pasada.

Uno de los aspectos que causó controversia lo protagonizó el ministro de Salud Guillermo Jaramillo, que mencionó que uno de los pilares claves de este nuevo proyecto de ley es que se llegó a un consenso con las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para que no sean dos años de transición para ser gestoras de salud, sino cuatro. Sin embargo, en el texto publicado aún aparece que este tiempo será de 24 meses.