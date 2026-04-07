MinSalud proyecta nuevo modelo de atención para población privada de la libertad

El Ministerio de Salud avanza en la construcción de un nuevo modelo de atención en salud dirigido a la población privada de la libertad bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a través de un borrador de resolución que actualmente se encuentra en fase de comentarios.

La propuesta contempla la implementación de un esquema integral que articula la atención intramural y extramural, junto con el fortalecimiento de la atención primaria, con el propósito de reorganizar la prestación de los servicios dentro de los establecimientos de reclusión del orden nacional.

Dentro del documento también se incluye un enfoque específico para menores de tres años que permanecen con sus madres en centros penitenciarios, estableciendo lineamientos para su atención en salud.

El modelo plantea la creación de una red integral e integrada de prestadores, así como la incorporación de herramientas como la telemedicina para reducir la necesidad de traslados. De igual forma, se propone fortalecer la capacidad resolutiva al interior de los centros de reclusión y asignar al operador del modelo la gestión directa de la red de servicios.



Cárcel de Rivera. Suministrada.

En materia de financiación, el sistema se apoyaría en el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, una cuenta especial de la nación destinada a cubrir los servicios de esta población.

El rediseño responde a cuestionamientos realizados por la Corte Constitucional, que ha señalado problemáticas como la intermediación, la desarticulación institucional, deficiencias en la atención especialmente en mujeres gestantes y niños y la falta de enfoque diferencial, situaciones que han derivado en afectaciones al derecho a la salud de las personas privadas de la libertad.