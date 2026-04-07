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Blu Radio  / Salud  / MinSalud proyecta nuevo modelo de atención para población privada de la libertad

MinSalud proyecta nuevo modelo de atención para población privada de la libertad

El borrador de resolución propone reorganizar la prestación de servicios en cárceles, incluir atención diferencial para menores de tres años y fortalecer la atención intramural, extramural y primaria.

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