No es momento de quebrar la economía del país ni de cerrar las ciudades: MinInterior

Este martes, la ministra del Interior, Alicia Arango, expresó que “no es el momento de cerrar ciudades” y que en cuanto a decisiones como toques de queda, los alcaldes de todo el país deben seguir los lineamientos del Gobierno.

La declaración se dio luego de reunirse con alcaldes y gobernadores de todo el país. De igual manera, hizo presencia Migración Colombia.

Publicidad

La ministra Arango expresó que algunos alcaldes le han dicho que no había suficientes recursos para el manejo de la emergencia, pero aclaró que justamente es algo que está previsto por parte de Presidencia y que se está atendiendo la situación. Sobre el manejo y los controles en aeropuertos, dijo que se está trabajando con todo el apoyo de Migración.

BLU Radio consultó al director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien también hizo parte del puesto de mando unificado, sobre las posibles fallas encontradas por la Procuraduría en el aeropuerto El Dorado durante el pasado fin de semana.

“Yo no he sido notificado de falla alguna. Les aclaro que Migración Colombia está enfocada solo en proceso migratorios y estamos en aras de colaboración con el Gobierno, apoyando algunos asuntos de protocolo de salud, como notificación y entrega de documentos. Los asuntos del muelle nacional no son competencia nuestra”, indicó.

Publicidad