“No es solo sobre eutanasia”: asesor de Minsalud explica el ‘testamento vital’

Ricardo Luque, asesor del Ministerio de Salud en el tema de eutanasia, explicó en BLU Radio los alcances de la Resolución 2665 de 2018 que reglamentó el derecho de los colombianos a suscribir el Documento de Voluntad Anticipada.

“En este tipo de documentos, pueden ser escritos o a través de video, o de lenguajes alternativos, la persona da lo que se llama instrucciones previas”, explicó Luque.

“También se conoce como ‘testamento vital’, acerca de cómo quiere que sea el cuidado futuro de su salud o su integridad física, principalmente al final de su vida”, agregó.

“Por ejemplo yo puedo escoger qué tipo de cuidado paliativo quiero, si quiero de sedación, qué tipo de acompañamiento, en qué momento terminar intervenciones clínicas, fechas a cierto tipo de tratamientos”, explicó.

“Puedo dejar establecido en este tipo de documento quién quiero que me acompañe, si quiero morir en casa o no. Igualmente si requiero o no apoyo espiritual, si quiero participar o no en investigaciones”, complementó.

