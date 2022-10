“No es una competencia, no gana el que no tiene casos”: Pumarejo sobre COVID-19

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, se pronunció frente a la más reciente cifra de contagios entregadas por el Instituto Nacional de Salud. A través de sus redes sociales fue enfático en decir que no se trata de una competencia.

“Esta no es una competencia. Aquí no gana el que no tiene casos porque la única salida es que las personas nos infectemos poco a poco, pero que cuando se contagie alguien haya una cama disponible para quien la necesite y, en caso extremo, una unidad de cuidados intensivos”, señaló.

Agregó que a la fecha han realizado un total de 7.300 pruebas y que de los 917 casos positivos: 884 están en sus casas aislados sin síntomas, 33 están hospitalizados, 7 de ellos en UCI, y 26 personas fallecidas.

El alcalde Pumarejo indicó que, pese a las cifras registradas, la tasa de hospitalización es baja.

“Por eso no hemos tenido que utilizar aún el hospital de campaña del Puerta de Oro, que tiene listas 600 camas de cuidados intermedios”, sentenció.

A través de trinos en su cuenta de Twitter concluyó que la mayoría de estas personas que han dado positivo son asintomáticas y, una vez identificadas, son aisladas para evitar que contagien sin saberlo.

