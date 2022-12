No hay muertes comprobadas relacionadas con vacuna VPH: Liga Contra el Cáncer

Carlos Castro, director de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, dijo en Mañanas BLU que no había ninguna necesidad de que la Corte advirtiera al Ministerio de Salud sobre la vacuna del papiloma humano.



“Lo que a mí me mortifica es que salga la Corte a decir que no es obligatoria cuando todo el mundo sabe que no lo es, pero se está impulsando y el Ministerio está tratando de impulsarla”, dijo.



Castro confirmó que la causa número una de mortalidad en las mujeres entre 15 y 45 años es el cáncer de cuello uterino.



“Lo que siempre hemos esperado todos los oncólogos de tener una vacuna contra el cáncer, resulta que en nuestro país no la hacen obligatoria y hay una serie de movimientos en contra de elle que hacen un daño enorme”, aseguró.



La Corte Constitucional le advirtió al Ministerio de Salud que la vacuna contra el virus del papiloma humano no se puede aplicar contra la voluntad de la paciente.



La decisión se produjo tras resolver una tutela por el caso de varias jóvenes en Cali, que se vieron afectadas con síntomas secundarios luego que se les aplicó la vacuna-medicamento entre 2012 y 2013.



El alto tribunal estableció que “el Estado no podrá obligar a la población colombiana a vacunarse contra el VPH sino que, por el contrario, deberá garantizar el derecho al consentimiento informado de sus destinatarios, como condición sine qua non para administrar la vacuna contra el VPH, informando de forma clara sus efectos adversos”.



