“No le hagamos oposición a la vida”: alcalde de Medellín sobre pedido de médicos cubanos

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, habló en Mañanas BLU de la polémica suscitada por su pedido de apoyo de personal médico a Cuba, entre otros países.

"No le metamos política a la vida, no le hagamos oposición a la vida", pidió el mandatario.

"Yo me mantengo en la petición, pero consensuada con el equipo médico y con el Colegio Médico", declaró.

El mandatario citó las palabras de un concejal médico de la capital antioqueña, que se abstuvo de juzgar a colegas y destacó esa posición.

"A mí un concejal de Medellín, médico, me dijo una frase muy bonita que me permito decir aquí sin decir su nombre: 'Yo nunca hablo mál de un colega, sin importar en qué país esté. Un médico es un colega médico que está en otro país y no se puede hablar mal de él por una u otra razón'", citó.

Quintero justificó el pedido de ayuda a países como España y Cuba.

"Tenemos ventiladores, pero cada vez es más difícil que los hospitales los acepten porque no hay personal", declaró.

Quintero Calle recordó que Colombia mantiene relaciones diplomáticas con muchos países de regímenes diferentes al democrático.

"En relación ya a los regímenes políticos que los manejan, eso es una pelea que yo le dejo: uno, a los cubanos, porque ellos son los que tienen que resolver sus problemas internamente; pero también, por ejemplo, reconozcamos que nosotros tenemos relaciones profundas con China. Y China también es una economía, digamos que no es una democracia. Y tenemos relaciones con Emiratos Árabes que es un reino", declaró.

Montaje es falso

Quintero también habló de un presunto chat suyo, cuya supuesta captura circula en redes sociales.

“A los que me hacen montajes todas las semanas les digo que se vuelvan más finos”, señaló.

Según el mandatario, ni las fotos de perfil, ni el sistema operativo o tipo de celular que tienen él y el concejal Flórez, coinciden con la realidad.

El chat en mención, que se ha vuelto viral en redes, muestra una supuesta conversación entre Quintero y Flórez en la que coordinan cómo responder al expresidente Uribe sobre su rechazo a la eventual llegada de médicos cubanos a Medellín.

Escuche al alcalde de Medellín, Daniel Quintero CAlle, en entrevista con Mañanas BLU:

Mauricio Vasco, presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, también habló en Mañanas BLU sobre la propuesta del alcalde de Quintero Calle para que lleguen médicos extranjeros a atender la pendemia.

"A nosotros no nos preocupa de dónde vengan médicos extranjeros", dijo el experto.

El experto dijo calificó como desafortunado y preocupante el comunicado de la Alcaldía de Medellín en uno de los momentos más críticos de la pandemia.

Escuche a Mauricio Vasco en entrevista con Mañanas BLU:

