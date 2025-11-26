No más labios partidos por el frío: los mejores tips para mantenerlos suaves e hidratos

Con la llegada de la temporada de fin de año, las calles se llenan de luces, celebraciones y el inconfundible aroma de bebidas calientes.

Sin embargo, mientras disfrutamos del clima frío y de nuestros outfits más abrigados, hay una parte del cuerpo que suele sufrir silenciosamente: los labios.

Su piel, más fina y sensible que la del resto del rostro, se enfrenta sin protección al viento, a las bajas temperaturas e incluso al sol invernal, lo que favorece la resequedad, las grietas y la sensación de tirantez.

Para evitar todo esto, es clave reforzar su cuidado durante estos meses. A continuación, le contamos cuáles son los hábitos infaltables para mantener unos labios suaves, saludables y listos para lucirse en cada reunión navideña.



Morderse los labios / imagen de referencia. Foto: Freepik

1. Desmaquillar los labios

En diciembre solemos maquillarnos con más frecuencia, y los labios suelen ser protagonistas de looks festivos cargados de color. Sin embargo, aplicar labiales varias veces al día, sobre todo si son mate o de larga duración, puede acelerar la resequedad.

La recomendación es preparar los labios antes del maquillaje aplicando un bálsamo transparente que aporte hidratación. Esto crea una base más suave y reduce la fricción del labial.

Al final del día, retírelo todo con un desmaquillante bifásico usando un pad de algodón. La combinación de agua y aceite permitirá remover incluso los pigmentos más intensos sin necesidad de frotar. Y si quiere evitar la resequedad por completo, opte por tintas ligeras, brillos labiales o fórmulas cremosas, más amigables con la piel.



2. Exfoliar

La exfoliación es el secreto para unos labios naturalmente suaves. Este paso elimina la acumulación de células muertas que pueden hacerlos ver blanquecinos o cuarteados.

Realícela entre una y dos veces por semana, preferiblemente en las noches. Utilice un exfoliante suave casero o comercial y masajee con movimientos delicados durante tres minutos, tanto en los labios como en su contorno. Después, enjuague con agua tibia y selle el proceso con un bálsamo hidratante.



3. Hidratación constante

Si hay un producto que nunca debe faltar en su bolsillo entre octubre y enero, es un buen bálsamo labial. Busque aquellos que contengan ingredientes humectantes como manteca de cacao o aceite de coco. Su textura ayuda a crear una barrera protectora que mantiene la humedad natural y evita las grietas.

Y recuerde: humedecer los labios con saliva solo empeora la resequedad. Al contacto con el aire y el frío, la saliva se evapora rápidamente y genera irritación.

Lo ideal es reaplicar el bálsamo cada vez que sienta tirantez o malestar. Sus labios se lo agradecerán.