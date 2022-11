No todos los 30 casos de COVID-19 en barrio Popular tienen cerco epidemiológico

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, denunció en sus redes sociales que varios ciudadanos confirmados con coronavirus en la comuna 1, Popular, se negaron a entregar los datos de contactos a las autoridades de salud, lo que significa que no hubo cercos epidemiológicos adecuados.

Según el mandatario, la gente no dio la información porque “les dijeron que tiene objetivos políticos”.

Según pudo confirmar BLU Radio con la Secretaría de Salud de Medellín, en esa comuna hay 30 personas contagiadas con COVID-19 y el 20% no ha entregada la información requerida, creyendo en falsas cadenas de Whatsapp que aseguran que la información se usará con fines políticos o que hacerse la prueba para identificar el virus es un riesgo de contagio.

“Queremos aclarar y confirmar que los datos que recibe epidemiología son de uso exclusivo para salud pública y lo que nos permite es encontrar cada una de esas personas que pudieron estar en riesgo y evitar de esta manera nuevas infecciones en la comuna”, dijo Rita Almanza, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Medellín.

Pero, ¿qué implica no entregar los datos cuando se es positivo para coronavirus? Yessica Giraldo, epidemióloga de la Universidad CES explicó que “es grave y hasta catastrófico no entregar la información, porque se ha mostrado en varios países lo exitoso que es hacer los cercos epidemiológicos tempranamente (…) hay un aspecto muy importante y son los asintomáticos. La gente tiene que ayudar a hacer un rastreo de sus contactos que permita poder identificar posibles contagios, más allá que puedan no presentar síntomas”.

Para el abogado penalista Oscar Santamaría, la ley obliga a la entrega de información para evitar más casos de COVID-19. “Los ciudadanos infectados tienen la obligación de dar la información con que personas hay compartido, con que personas han estado, porque hay un principio en el derecho constitucional que el interés general prima sobre el particular”, dijo.

En la comuna nororiental se concentran gran parte de los casos de coronavirus en Medellín, por lo que las autoridades de salud hicieron un llamado al auto cuidado