Nuevo decreto de aislamiento es ‘confuso’ y ‘desconcertante’: Claudia López y Sergio Fajardo

Fuertes críticas al reciente decreto presidencial 749 del 28 de mayo de 2020, que dicta las nuevas medidas de aislamiento preventivo y de reactivación económica, hicieron a su tuno Claudia López y Sergio Fajardo, el cual calificaron de ‘confuso’, ‘desconcertante’ y que ‘no cuida’ a los ciudadanos.

“Confundir por evadir no ayuda. Abren centros comerciales, peluqerías, et., y dicen que ‘extienden aislamiento’ ¿Qué esperan? ¿Que abran y no vayan clientes? Seguir llamando cuarentena y aislamiento a cada vez mayor apertura y millones de personas en la calle, confunde y no cuida”, dijo la alcaldesa Claudia López en su cuenta de Twitter.

Publicidad

Confundir por evadir no ayuda. Abren centros comerciales, peluqerias, etc y dicen que "extienden aislamiento" Qué esperan? Que abran y no vayan clientes?



Seguir llamando cuarentena y aislamiento a cada vez mayor apertura y millones de personas en la calle confunde y no cuida — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 29, 2020

Entre tanto Sergio Fajardo, haciendo eco de dicho trino, señaló que “toda nueva medida inteligente se convierte en un desconcierto ciudadano. La pedagogía ciudadana se fue de vacaciones y por las calles camina la confusión”.

Tiene razón. Toda nueva medida inteligente se convierte en un desconcierto ciudadano. La pedagogía ciudadana se fue de vacaciones y por las calles camina la confusión. https://t.co/TAGJVLfbZY — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 29, 2020

Publicidad



Las críticas de ambos líderes políticos sobrevienen ante la cantidad de excepciones, 43, que incluye el nuevo decreto de aislamiento, que en sus palabras no son consecuentes con ordenar al tiempo que la gente se mantenga aislada en casa, además de permitir la reapertura de prácticamente todos los comercios.

El Gobierno ha recordado que dichos decretos dictan la base de las medidas pero que son los alcaldes los encargados, con libertad,

de implementar la gradualidad, permisos y monitoreos de dicha reapertura.

Vea aquí: Siete ciudades no abrirían el comercio el 1 de junio por recomendación del Gobierno

Publicidad

Bogotá es, a propósito, una de las siete ciudades que no pueden reabrir sus comercios a partir del primero de junio, por indicación del Gobierno, ante las cifras epidemiológicas.