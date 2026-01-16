Observatorio de Vacunación alerta por reducción de recursos para Programa Ampliado de Inmunizaciones

Blu Radio habló con el profesor Luis Jorge Grandes, director del Observatorio de Vacunación, quien alertó sobre una reducción en la asignación presupuestal destinada al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), encargado de la vacunación en el país.

Según explicó, el Ministerio de Salud habría solicitado recursos por 772.000 millones de pesos para asegurar las coberturas, pero el monto autorizado por Planeación Nacional fue de 190.000 millones, equivalente al 24 % de lo requerido.

De acuerdo con el académico, desde el Gobierno se ha señalado que esta disminución no afectaría el programa, al contar con otras fuentes de financiación como recursos del Fondo Rotatorio. No obstante, indicó que desde el observatorio persiste la inquietud sobre la capacidad real del sistema para garantizar las coberturas necesarias.

Grandes, señaló que el PAI enfrenta dificultades operativas, entre ellas la falta de contratación de los equipos territoriales encargados del programa y la escasez de vacunas en varios puntos del país. Según indicó, se han reportado limitaciones en la disponibilidad de vacunas contra influenza y COVID-19, especialmente para adultos mayores.



El director del Observatorio de Vacunación afirmó que esta situación ocurre en un contexto de circulación de enfermedades inmunoprevenibles como fiebre amarilla, tosferina e influenza tipo A H3N2. También mencionó la presencia de brotes de sarampión en países de América del Norte y casos reportados en México y Canadá, lo que, según explicó, incrementa el riesgo regional.

En relación con la baja asistencia a los puntos de vacunación, el profesor señaló que, a su juicio, el principal factor no es la falta de demanda ciudadana, sino la disponibilidad limitada de biológicos. Indicó que la población solicita vacunas, pero en varios territorios no se cuenta con el suministro suficiente.

Según el Observatorio, la reducción de recursos para el PAI podría traducirse en menores coberturas de vacunación, lo que aumentaría la incidencia de enfermedades prevenibles y sus posibles consecuencias en salud pública. Grandes recordó que el país ya venía registrando coberturas inferiores a las metas establecidas.

Finalmente, desde el Observatorio de Vacunación de la Universidad de los Andes se hizo un llamado al Gobierno nacional para reforzar el presupuesto del PAI, garantizar la adquisición de vacunas y asegurar la continuidad del programa, especialmente para menores de cinco años, gestantes y adultos mayores. También se solicitó que la política de vacunación se mantenga al margen del contexto electoral y se priorice como un asunto de salud pública.