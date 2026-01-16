En vivo
Salud  / Observatorio de Vacunación alerta por reducción de recursos para Programa Ampliado de Inmunizaciones

Observatorio de Vacunación alerta por reducción de recursos para Programa Ampliado de Inmunizaciones

El profesor Luis Jorge Grandes señaló una disminución en la asignación presupuestal para el PAI y advirtió posibles impactos en las coberturas de vacunación y el control de enfermedades inmunoprevenibles.

