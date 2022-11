Odontología gratuita para jóvenes de escasos recursos de Bogotá, Cali y Medellín

Bogotá, Cali y Medellín serán parte de esta mega-evaluación, que sucede simultáneamente en más de 300 localidades de Latinoamérica y Portugal con el objetivo de proporcionar acceso gratuito a una evaluación dental a niñas y niños de escasos recursos, además de tener la oportunidad de ser seleccionados para recibir atención odontológica completa y gratuita hasta cumplir la mayoría de edad.



En Bogotá, la evaluación contará con dos jornadas, una abierta y una cerrada para los niños y niñas entre 11 y 17 años. Los interesados en la evaluación abierta deben acudir a la Fundación La Casa del Camino, ubicada en la Calle 13 C sur No 24 este - 17, en horario de 9:00 am a 3:00 pm. La evaluación cerrada se realizará en la Fundación JUVENTUD - Colegio Eduardo Umaña Luna, ubicado en la Carrera 93A # 42A-37S, en horario de 9:00 am a 3:00 pm.



En Medellín, la evaluación también estará abierta a los niños y niñas entre 11 y 17 años en la Unidad Familia Medellín - Secretaria de inclusión social familia y derechos humanos ubicada en la Calle 101 No. 65-19, en horario de 8:00 am a 3:00 pm.



En Cali, la evaluación será una jornada cerrada, los menores serán atendidos en la Junta Defensa Civil Colombiana Eco-Norte, ubicada en la Calle 62 Esquina Avenida 3B1N #63N – 00.



Para ser atendido, todo menor debe estar acompañado de un adulto responsable (padre o tutor) portador de un documento de identidad con fotografía, comprobante de domicilio y matrícula del menor en escuela pública.





OTROS DATOS SOBRE LA EVALUACION



1. ¿En qué consiste la evaluación?

El proceso es sencillo, rápido y no invasivo: el dentista hace un examen visual de la condición bucal y completa una ficha con datos sobre la salud bucal y la condición socioeconómica de la familia.



2. La selección

Se hace por medio de la aplicación de un índice de prioridad que beneficia a niños y adolescentes de escasos recursos con problemas bucales más graves y a los de mayor edad, quienes están más próximos a conseguir su primer empleo.



3. El tratamiento

Los dentistas voluntarios atienden en sus propios consultorios a los niños y a los adolescentes seleccionados hasta que ellos cumplen 18 años. Curativo, preventivo y educativo, el tratamiento es totalmente gratuito y completo; incluye, de ser necesario, radiografías, ortodoncias, prótesis e implantes.