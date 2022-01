¡Ojo con los de tela! Estudio revela que estamos usando mal los tapabocas

El reputado epidemiólogo de la Universidad de los Andes Luis Jorge Hernández habló en Mañanas BLU sobre un estudio científico que reveló el mal uso de los tapabocas en medio de la emergencia por el aumento de casos de COVID-19, efecto variante ómicron.

El especialista dijo que la mayoría de tapabocas que se están usando no sirven , son de poca eficiencia, pues lo ideal es usar l médico quirúrgico, que tenga tres capas o el N-95, que sea original.

Publicidad

"La mayoría de las personas está usando tapabocas de una capa que no sirve, que no protege o esos de tela que no ayudan tampoco", agregó.

De acuerdo con el doctor Hernández, el uso de tapabocas que no protegen de manera efectiva crea una falsa sensación de seguridad, que es contraproducente porque no logran su objetivo: librarnos del COVID-19.

Publicidad

"El llamado es también al Ministerio de Salud para que regule y haga más pedagogía de cómo reconocer el tapabocas, dónde adquirirlo. Es más, que se suministre por las EPS, porque la mayoría no son eficientes, no están sirviendo", aseguró el experto.

"Todo el mundo usa el tapabocas, pero no están sirviendo la mayoría porque dejan pasar aerosoles y partículas", agregó.

Publicidad

El tapabocas convencional que la mayoría de la ciudadanía está utilizando en Colombia, no es eficiente, dice el médico @ljhernandezf en #MañanasBLU. Aquí el resultado de su estudio



¿Está usando el #Tababocas correcto? pic.twitter.com/nlynAX3zNh — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 12, 2022

Publicidad

Escuche al doctor Luis Hernández en Mañanas BLU:

Publicidad



Escuche las noticias del día en Mañanas BLU: