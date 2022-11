Ordenan intervenir el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó por crisis administrativa

La Superintendencia de Salud interviene el Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó (Chocó) para administrarlo durante un año, por considerar que se encuentra en una situación insostenible.

En dos auditorías realizadas por la Supersalud, una en el 2019 y otra en marzo de este año, se detectaron más de 60 hallazgos que hacen inviable su funcionamiento y ponen en riesgo la atención de sus usuarios.

Deudas con el personal médico, carencia de medicamentos, cirugías represadas, malas prácticas higiénicas y deficiente planeación lo volvieron insostenible.

Dentro de lo encontrado habían 877 consultas represadas, 40 procedimientos quirúrgicos pendientes, deudas con el personal médico especialista por más de cuatro meses, desabastecimiento de insumos y medicamentos, y una deficiente planeación presupuestal que hacían imposible su sostenimiento financiero.

Por otro lado, en el informe se señala que el hospital expone a los usuarios a riesgos de infecciones y complicaciones debido al desabastecimiento de insumos, medicamentos y hemocomponentes básicos.

Adicionalmente, no se aplican las normas de bioseguridad, los pacientes no están identificados con manillas, hay medicamentos abiertos sin fecha de inicio y expuestos al medio ambiente, y no está prestando los servicios de cirugía ortopédica, consulta de ortopedia, fisioterapia y fonoaudiología en modalidad intramural.