Pacientes Colombia alerta riesgo de desabastecimiento de medicamentos tras decisión de la SIC

El movimiento Pacientes Colombia, que agrupa a más de 200 organizaciones en el país, alertó a través de un comunicado los riesgos y preocupaciones que surgen en la entrega de medicamentos en el país. Este llamado llega tras la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de autorizar a las nueve EPS intervenidas a negociar de manera conjunta la compra de medicamentos y tecnologías en salud.

Aunque el Gobierno defiende la medida como un mecanismo para optimizar costos y enfrentar el desabastecimiento, los pacientes temen que el proceso termine afectando gravemente la continuidad de tratamientos y distribución de medicamentos.

La autorización fue formalizada a través de la Resolución 35379 de 2025. Con esta norma, el Ejecutivo puede permitir acuerdos que, aunque restringen temporalmente la libre competencia, buscan proteger sectores estratégicos de la economía, como en este caso, el sector salud.

Las EPS bajo intervención —Sanitas, Emssanar, Asmet Salud, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud, Capresoca, EPS-SOS y Coosalud— presentaron la solicitud de manera conjunta, buscando aliviar la presión financiera y garantizar el acceso a medicamentos y dispositivos médicos.

Fachada EPS Sanitas Foto: Bluradio

Sin embargo, desde Pacientes Colombia advierten que la metodología no asegura una dispensación efectiva, lo que puede traducirse en barreras de acceso, especialmente para pacientes que dependen de más de un tipo de medicamento. La fragmentación del proceso, según la organización, genera dudas sobre quién centralizará la entrega, lo que podría derivar en retrasos e interrupciones de tratamientos críticos.

Aunque esta misma semana el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que buscarán convertir Drogas La Rebaja en un instrumento público para la distribución de medicina, Pacientes Colombia advierte que esa no sería una solución eficiente.

Publicidad

“La Rebaja no tiene músculo financiero, no sabe entregar medicamentos por canal institución y no está habilitada para eso. Hoy hay un drama humanitario y el ministro se niega a resolverlo”, señaló Denis Silva, vocero de la organización.

Otro punto crítico sobre el que hacen énfasis es el flujo de recursos. Las EPS intervenidas ya enfrentan dificultades de caja para cumplir con sus obligaciones, lo que despierta incertidumbre sobre la disponibilidad real de medicamentos en el corto plazo.

El movimiento también cuestiona que las EPS asuman un rol de dispensación directa, cuando no cuentan con la capacidad ni la experiencia para hacerlo. El futuro de las gestoras farmacéuticas, esenciales en la cadena de suministro, permanece en la incertidumbre. “Desde Pacientes Colombia hacemos un llamado urgente a que el proceso sea más ordenado, transparente y participativo. La verdadera y única causa de la falta de medicamentos en el país es la escasez de recursos”, dijo Silva.