Piden obediencia social para flexibilizar medidas en municipios ‘no COVID’

El exceso de confianza de algunos ciudadanos en Antioquia, por solo tener 100 casos activos de coronavirus y 114 municipios 'no COVID-19', obligó a la Policía a aumentar los controles en las vías, porque está creciendo el número de personas que se movilizan de un municipio a otro.

Karina Londoño, subcomandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Antioquia, dijo que hay 25 puntos de control para evitar que la gente no se desplace desde zonas que tienen reportes de COVID-19 hacia los municipios donde no hay casos de coronavirus. “Se ha logrado evidenciar que algunas personas se están movilizando sin estar dentro de las excepciones. Es decir, están violando las medidas de cuarentena. A raíz de esto se han realizado 5.100 comparendos y 1.700 inmovilizaciones”, dijo Londoño.

Mientras tanto, alcaldes de municipios 'no COVID' tienen miedo de reabrir su economía, porque aseguran que la gente no cumple con el distanciamiento social.

David Toro, alcalde de Jericó, dijo que “el levantamiento gradual no implica que tengamos libre acceso de las personas de otros municipios o de la ciudad de Medellín al municipio. Yo creo que debemos seguir manejando los puestos de control, seguir reactivando nuestra economía, pero cuidando a nuestros ciudadanos”.

En Fredonia, su alcalde Gustavo Guzmán, tampoco quiere movilidad entre municipios. “Estamos trabajando con el cierre de fronteras, para no permitir que esa pandemia entre a nuestros municipios y la invitación es para que los municipios donde no hay COVID-19 no dejen, no permitan que llegue el virus”, dijo.

Actualmente en Antioquia hay 100 casos activos de coronavirus en 11 municipios: Medellín. Bello, Copacabana, La Estrella, Rionegro, Itagüí, Envigado, El Carmen de Viboral, Ituango, Cisneros y El Bagre. Eso significa que hay a la fecha 114 municipios catalogados como 'no COVID'.