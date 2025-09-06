¿Por qué aparecen verrugas en el cuello y cuál es el tratamiento?

Muchas personas descubren pequeñas protuberancias en el cuello al aplicarse cremas, revisar su piel en el espejo o simplemente al momento de cambiarse de ropa.

Aunque suelen pasar desapercibidas, estas lesiones cutáneas conocidas como verrugas generan dudas, incomodidad y, en algunos casos, preocupación por la posibilidad de que se trate de algo grave.

De acuerdo con dermatólogos, el cuello es una de las zonas donde con mayor frecuencia aparecen este tipo de lesiones. La mayoría no representa una urgencia médica, pero sí puede afectar la autoestima y causar molestias por el roce con la ropa o los accesorios.



¿Por qué salen verrugas en el cuello?

El Instituto de Fotomedicina explica que la piel del cuello es especialmente susceptible a las verrugas por diversos factores. Entre las causas más comunes se encuentran:



Roce de ropa o accesorios: El contacto frecuente con camisas, bufandas o collares puede irritar la piel y favorecer la aparición de verrugas filiformes, delgadas y alargadas.

El contacto frecuente con camisas, bufandas o collares puede irritar la piel y favorecer la aparición de verrugas filiformes, delgadas y alargadas. Estrés: El debilitamiento del sistema inmune por periodos prolongados de tensión puede facilitar la aparición de infecciones virales que se manifiestan en forma de verrugas.

El debilitamiento del sistema inmune por periodos prolongados de tensión puede facilitar la aparición de infecciones virales que se manifiestan en forma de verrugas. Cambios hormonales: Durante etapas como el embarazo, la pubertad o la menopausia, los desequilibrios hormonales aumentan la vulnerabilidad de la piel.

Durante etapas como el embarazo, la pubertad o la menopausia, los desequilibrios hormonales aumentan la vulnerabilidad de la piel. Virus del papiloma humano (VPH): Es la causa principal de las verrugas en cualquier parte del cuerpo. El virus ingresa por pequeñas lesiones en la piel y se manifiesta con bultos ásperos o protuberancias.

Verrugas. Foto: Freepik

¿Son peligrosas las verrugas en el cuello?

En la mayoría de los casos, las verrugas son benignas y no implican un riesgo para la salud. Sin embargo, los expertos recomiendan acudir al dermatólogo si cambian de forma, color o tamaño, ya que podrían confundirse con otras afecciones cutáneas.

Además, aunque no suelen ser graves, sí pueden propagarse a otras partes del cuerpo o transmitirse por contacto directo. Por eso, muchas personas deciden eliminarlas no solo por motivos estéticos, sino para evitar molestias y contagios.



Tratamientos recomendados

Los especialistas advierten que los remedios caseros no son seguros, pues pueden irritar la piel o dejar cicatrices.

La opción más efectiva es acudir a un dermatólogo y optar por tratamientos profesionales, entre los que se destacan:



Láser CO₂: Vaporiza capas superficiales de la piel sin dañar el tejido circundante, ideal para áreas delicadas como el cuello.

Vaporiza capas superficiales de la piel sin dañar el tejido circundante, ideal para áreas delicadas como el cuello. Láser Erbium-YAG: Menos invasivo, recomendado para verrugas superficiales, con una cicatrización más rápida.

Menos invasivo, recomendado para verrugas superficiales, con una cicatrización más rápida. Láser de colorante pulsado (Dye Laser): Especialmente útil para verrugas planas, ya que corta el suministro de sangre a la lesión hasta que se desprende.

Mantener una buena higiene, proteger la piel del sol, evitar rascar las verrugas y consultar a un especialista son las claves para prevenir complicaciones y reducir su reaparición.