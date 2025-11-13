En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
César Julio Valencia
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / ¿Por qué es importante la estimulación temprana en los bebés? Sorprendente dato

¿Por qué es importante la estimulación temprana en los bebés? Sorprendente dato

El desarrollo motor se fortalece con actividades que promueven la postura, el movimiento y la exploración corporal, permitiendo que el bebé gane seguridad y conciencia de su entorno.

Publicidad

Publicidad

Publicidad