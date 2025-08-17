Procuraduría acusa a exgerente de EPS Indígena por desviar recursos de la salud

Segundo Libardo Tapié Alpala es el exgerente de la EPS Indígena Mallamas, a quien la Procuraduría acaba de levantarle pliego de cargos por un presunto uso indebido de los recursos públicos que iban destinados exclusivamente a salud.

Según la investigación, el exfuncionario habría ordenado el pago de indemnizaciones laborales con dineros del Sistema de Seguridad Social en Salud, correspondientes al régimen subsidiado.

“El Ministerio Público indicó que, posiblemente, Tapié Alpala no actuó con la diligencia esperada frente a sus deberes, con lo que pudo quebrantar los principios de economía y eficacia”, se lee en el comunicado del ente de control.

La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública estableció que, de la cuenta en la que estaban depositados esos recursos, se debitaron más de 73 millones de pesos, lo que representaría una posible vulneración de la normatividad vigente.

De manera provisional, la conducta fue calificada como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.