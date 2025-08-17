Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Avioneta en Medellín
Alfredo Saade
Polémica Carlos Ramón González
Cumbre Putin-Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Procuraduría acusa a exgerente de EPS Indígena por desviar recursos de la salud

Procuraduría acusa a exgerente de EPS Indígena por desviar recursos de la salud

Procuraduría formuló pliego de cargos contra exgerente de una EPS indígena por uso indebido de recursos públicos y violación a la normatividad en salud.

procuraduria general de la nacion.jpg
Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: agosto 17, 2025 10:28 a. m.

Segundo Libardo Tapié Alpala es el exgerente de la EPS Indígena Mallamas, a quien la Procuraduría acaba de levantarle pliego de cargos por un presunto uso indebido de los recursos públicos que iban destinados exclusivamente a salud.

Según la investigación, el exfuncionario habría ordenado el pago de indemnizaciones laborales con dineros del Sistema de Seguridad Social en Salud, correspondientes al régimen subsidiado.

“El Ministerio Público indicó que, posiblemente, Tapié Alpala no actuó con la diligencia esperada frente a sus deberes, con lo que pudo quebrantar los principios de economía y eficacia”, se lee en el comunicado del ente de control.

La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública estableció que, de la cuenta en la que estaban depositados esos recursos, se debitaron más de 73 millones de pesos, lo que representaría una posible vulneración de la normatividad vigente.

De manera provisional, la conducta fue calificada como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Procuraduría General de la Nación

EPS