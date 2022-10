Pruebas rápidas y controles en zonas de alto contagio: toman medidas en Cartagena

El alcalde de Cartagena William Dau anunció que ante el crecimiento de las cifras de contagiados de coronavirus en las dos últimas semanas en la ciudad: a la fecha suma 876 casos y 51 muertes, se realizará un aumento del pie de fuerza pública y mayores controles en sectores con alto contagio. Además de la aplicación masiva de 50.000 pruebas rápidas.

“Crear un cerco epidemiológico con 50.000 pruebas rápidas (…) Esta es la mejor manera, practicando pruebas masivas es la mejor manera de coger oportunamente el coronavirus y trancarlo, de darle duro por la cabeza”, dijo el alcalde durante la presentación de un informe del plan de contención del coronavirus y el alistamiento de la red hospitalaria en la ciudad, a través de Facebook Live.

Sin embargo, el mandatario también señaló durante esta intervención que las primeras pruebas rápidas adquiridas por la Alcaldía de Cartagena aún no han llegado, y que se espera sean entregadas en el trascurso de este mes.

Cabe resaltar que, desde el pasado mes de abril, la Alcaldía de Cartagena firmó un contrato de compra de 10.000 pruebas rápidas que serían aplicadas a personal sanitario, población en riesgo con enfermedades de base y grupos poblacionales que realizan trabajos comunitarios.

Este contrato por $725.000.000, se encuentra en la ‘mira’ de la Controlaría y la Procuraduría General de la Nación por posibles sobrecostos, luego que la Fundación Cívica por Cartagena (Funcicar) denunciara que por este mismo valor, la Alcaldía pudo haber adquirido 14.530 pruebas adicionales, es decir casi 25.000 en total.

Sobre el aumento de controles en sectores que presentan las cifras más altas de contagios como el barrio El Pozón, que a la fecha registra 73 casos positivos, el mandatario dijo “hay que hacer sentir la ley”.

“Necesitamos patrullar más, necesitamos más policías porque la gente sale a pendejear (…) Lo vimos en las gráficas de inteligencia artificial de El Pozón, cuánta gente sale desde las 4:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana siguiente (…) Qué carajos hace la gente en El Pozón a la media noche, qué hacen a las 10:00 de la noche, a las 2:00 de la mañana, eso es buscando contagiar, necesitamos acabar con eso”, señaló el mandatario de los cartageneros.

Estos controles también se realizar en otros sectores de la ciudad sectores como Nelson Mandela que presenta 35 casos de coronavirus, La Esperanza con 33 contagios y el Olaya Central con otras 29 personas que dieron positivo para COVID-19.

’Yo he querido cerrar el mercado desde hace como dos semanas’

El alcalde William Dau también reveló que, aunque desde hace dos semanas quiere cerrar el Mercado de Bazurto, sus asesores no se lo han permitido.

“Yo he querido cerrar el Mercado de Bazurto desde hace como dos semanas, pero mis asesores me han recomendado que no lo haga porque eso lo que va es a generar gran malestar entre la ciudadanía, porque la gente menos favorecida va es a Bazurto, donde consiguen los mejores precios (…) Hemos cerrado vías, se pide 'pico y cédula', pero todavía sigue habiendo un gran contagio”, expresó.

El Mercado de Bazurto, la principal central de abastos de Cartagena, ya registra los primeros contagios de vendedores. Este sector se ha convertido en uno de los principales focos de aglomeración y falta de control en la ciudad.

El mandatario además detalló que de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Salud, Cartagena debe contar con un mínimo de 1.654 camas hospitalarias para la atención de paciente COVID-19. A la fecha la ciudad cuenta con 633 camas, de las cuales 112 son para UCI.

Dijo que, aunque se harán esfuerzos para adquirir 214 camas UCI adicionales, algunas adquiridas con el dinero de la donatón que superó los $13.000 millones, la ciudad no alcanzara esta capacidad instalada como sucede en otras ciudades del país.

Este viernes se llevará a cabo un Puesto de Mando Unificado en la ciudad con la participación de los ministerios de Salud y del Interior.