Que el Gobierno no diga con arrogancia: ‘de malas, muéranse’, dice Claudia López

La alcaldesa Claudia López habló en Mañanas BLU sobre el nivel de ocupación de las UCI en Bogotá y la posibilidad de que se decrete la alerta roja en la ciudad. La funcionaria criticó duramente al Gobierno nacional, denunció supuestos incumplimientos en la entrega de ventiladores y aseguró que el presidente Duque no puede “jugar con la vida de los colombianos”.

“Lo que yo si no le admito al Gobierno nacional es que además de que incumple lo que ofreció el 26 de abril, no venga con humildad y diga ‘qué pena que no pudimos cumplir, busquemos una alternativa’, sino que además venga con arrogancia a decir: ‘pues de malas, yo no cumplí, pero ahora mire usted qué hace’. Eso es inaceptable”, sostuvo.

“No puede ser que nos digan, ‘de malas y muéranse’. No, ningún servidor público puede hacer eso con la vida de los colombianos”, agregó.

La mandataria habló sobre las medidas tomadas en el Distrito en medio de la crisis.

“Las UCI están otra vez por encima del 70 %, amanecimos con cinco zonas de Bogotá que están en cuidado especial, en cuarentena estos 14 días: en Bosa occidental, Britalia, Las Margaritas en Kennedy, Jerusalén e Ismael Perdomo en Ciudad Bolívar, con el portal de las Américas declarado en alerta naranja y tres estaciones cerradas”, resumió.

Según Claudia López el ‘plan A’ en medio de la contingencia es que el Gobierno nacional cumpla con la entrega de 200 a 300 ventiladores cada semana.

“Si no tenemos la certeza, si el ministro nos dice que no nos puede cumplir ese cronograma, tendríamos que considerar otras opciones como hacer una cuarentena general por 14 días”, dijo Claudia López.

De acuerdo con la mandataria, el Gobierno nacional no ha cumplido con sus promesas sobre los ventiladores y hasta el momento solo se han entregado 125.

La mandataria se pronunció frente a lo dicho por el presidente Duque y su resistencia a decretar una nueva cuarentena.

“Yo francamente no veo otra [posibilidad], pero si el señor presidente considera que hay otra que nos la informe, en todo caso el señor presidente no puede disponer ni jugar con la vida de los colombianos”, añadió.

Según la gobernante, no se puede atribuir culpas en medio de la pandemia.

“No es que haya alguien haciendo algo mal. Entonces, ¿Colombia tiene más de 90.000 contagios porque Duque es un inepto? No, es porque esta pandemia es muy difícil”, aseguró.

Escuche a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en entrevista con Mañanas BLU: