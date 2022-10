¿Qué es el síndrome postvacacional y cómo afecta el desempeño?

El síndrome postvacacional consiste en una etapa de negación y frustración al volver a las actividades cotidianas que se llevaban a cabo con normalidad antes de ir a receso o a vacaciones. En ocasiones, a muchas personas les puede pesar el hecho de tener que volver a trabajar después de una etapa larga de descanso.

La doctora de Famisanar Catalina Burbano, en diálogo con Generaciones Blu, explicó en qué consiste este síndrome postvacacional y cómo puede dañar el desempeño que tiene el ser humano en las diferentes actividades que realiza.

“Es este periodo de adaptación después de haber pasado un periodo largo de vacaciones y se empieza a generar un malestar a la hora de reconectar a la rutina. Tenemos hábitos diferentes y eso empieza a pesar en el estado de ánimo de la persona, ya que le toca, sí o sí, retomar las actividades que dejó”, dijo.

Según Burbano, el síndrome postvacacional causa agotamiento o da la sensación de poca energía en el cuerpo.

“Esto puede generar poco rendimiento académico, poca energía y aislamiento, en adultos presentamos irritación, falta de atención o problemas de depresión a la rutina. Es normal que hoy tengamos saturados a los niños con trabajos productivos, pero creemos que la mejor forma de un buen rendimiento es tener un buen descanso”, recalcó.

Además, Burbano aseguró que, es importante ponerle cuidado a los niños y a la relación que tiene con la tecnología.

“En algunos casos le estamos asignando a la tecnología la responsabilidad de nuestros hijos y le damos mucha información en muy poco tiempo. El hecho de que me vaya a descansar es algo de creencia personal, que si dejo de trabajar me van a sacar o no voy a rendir igual” afirmó.

