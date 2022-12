¿Qué está pasando con las incapacidades por COVID-19?

A propósito de los problemas que han registrado usuarios con respecto a las incapacidades de las EPS para contagiados con COVID-19, en BLU Radio consultamos a las entidades prestadoras de salud y a pacientes con coronavirus para identificar si están entregando las incapacidades médicas o no.

Fuentes consultadas aseguran que la incapacidad depende del estado del paciente, del criterio médico y de la actividad laboral que desempeñe.

Si los síntomas son leves y la persona está haciendo teletrabajo, la dejan en aislamiento y no necesariamente le dan incapacidad. Si es un trabajador dentro de las excepciones del Gobierno, debe salir y no tiene cómo hacer teletrabajo, será aislado y se le entregará incapacidad porque no tiene cómo cumplir con sus labores desde la casa.

Además, depende del estado médico si los síntomas son leves y puede trabajar en aislamiento, pero si tiene síntomas fuertes, lo deben incapacitar porque, aunque tenga teletrabajo, su estado de salud no le va a permitir cumplir con las actividades laborales.

Katherine Sánchez, a quien el 17 de julio le tomaron la prueba por parte de la EPS y aún no le han dado el resultado, la Secretaria de Salud de Bogotá también le realizó el test, el cual salió positivo. Posteriormente, le aseguraron que la EPS se comunicaría con ella para tramitar la incapacidad por los síntomas.

“Desde la EPS no se han comunicado conmigo para absolutamente nada”, dijo.

Afirmó, además, que ella solicitó una teleconsulta antes de que le realizaran las pruebas y saber el resultado, en la que le contó al médico los síntomas que tenía, pero no le dieron incapacidad sino un certificado con la especificación de hacer teletrabajo.